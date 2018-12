Steigende Nachfrage nach DSGVO-bereiter Lösung für Daten des Gesundheitswesens - angeboten von Eventi Telematici und Penta Security Systems

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die strategische Kooperation hat in Krankenhäusern Europas zu einer rasanten Umsetzung sicherheitsverbesserter Software für das Gesundheitswesen geführt.

In den letzten Jahren sind weltweit Regulierungsgesetze zur Durchsetzung des Datenschutzes in Kraft getreten, die es Organisationen abverlangen, ihre Datenschutzmaßnahmen auszuweiten - darunter die "Datenschutz-Grundverordnung" der EU (DSGVO) und Singapurs "Personal Data Protection Act" (PDPA). Vor dem Hintergrund derartiger Vorschriften und Datensicherheitsverletzungen neueren Datums bemühen sich Organisationen weltweit darum, rasch Maßnahmen zum Schutz von Daten umzusetzen. Das Risiko zu minimieren, dass sensible Daten in falsche Hände geraten, ist für alle Branchen heute ein wichtiger Fokus, besonders aber für das Gesundheitswesen.

Penta Security Systems Inc., ein führendes Unternehmen für Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Cloud, "Internet der Dinge" und Datensicherheit; und Eventi Telematici, ein italienischer Anbieter von Software-Lösungen, der für internationale medizinische Organisationen auf das Gesundheitswesen zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen entwickelt und bereitstellt, haben vor Kurzem ihre strategische Kooperation ausgebaut. Ziel ist es, das Wachstumspotenzial von Eventi Telematicis neu katalogisierter Vor-Ort-Version von "DataBreast" auszuweiten, einer Verwaltungslösung für Brustkrebsdaten - in Bündelung mit Penta Securitys Datenbank-Verschlüsselungs-Software für erweiterten Datenschutz.

"DataBreast" ist eine von Brustkrebs-Behandlungszentren genutzte Anwendung, mit der klinische Fälle gehandhabt und überwacht und Indikatoren der Behandlungsqualität errechnet werden. Die Anwendung, die ursprünglich als "Software als Dienst" (SaaS) angeboten wurde, ist nun aktualisiert worden, sodass sie - über neu hinzugekommene Sicherheitsmerkmale - die neuesten DSGVO-bezogenen Anforderungen erfüllt. Auch gibt es eine neue Vor-Ort-Version der Anwendung, die sich in die Infrastruktur des Kunden integrieren lässt. Die DataBreast-Angebote werden dabei von "MyDiamo" ergänzt - Penta Securitys Verschlüsselungslösung für MySQL, PostgreSQL, MariaDB und Percona, die über eine spaltenspezifische Verschlüsselung und Zugangskontrolle granulare Sicherheitskontrollen bietet. Dadurch, dass es Nutzern gestattet ist, sensible Tabellenspalten selektiv zu verschlüsseln, minimiert MyDiamo den Performance-Overhead für Datenmodifikation und Datenabruf.

Das DSGVO-bereite Paket ist im Markt auf positive Resonanz gestoßen. Mehrere Krankenhäuser in Italien haben sich entschieden, die neue vor Ort umgesetzte "DataBreast"-Anwendung mit der Aufwertung durch Penty Securitys Verschlüsselungstechnologie einzusetzen. Zu den aktuellen Nutzern gehören die Klinik "Policlinico Umberto I", das "San Giovanni Addolorata Hospital" und das "San Filippo Neri Hospital" in Rom. Mit dem Einsatz der neu gebündelten DataBreast-Lösung profitieren die Kliniken von den Kernfunktionen der Anwendung zur Verwaltung von Patientendaten, die zugleich - zum Schutz der Daten - mit der Verschlüsselungstechnologie von Penta Security abgesichert sind.

MyDiamo, das sowohl mit gewerblichen als auch nichtgewerblichen Lizenzen erhältlich ist, ist eine fortschrittliche, wirtschaftliche und effektive Lösung zur Sicherung von Open-Source-Datenbank-Managementsystemen. Weitere Informationen über MyDiamo finden Sie unter www.mydiamo.com.

