SUNMI nimmt an der Trustech 2019 in Cannes, Frankreich, teil

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire)

Die intelligente Hardware und die verschiedenen Lösungen des chinesischen Technologieunternehmens ziehen am ersten Tag der Veranstaltung viele Besucher an seinen Stand.

SUNMI, ein technisch innovatives Unternehmen im Bereich der kommerziellen intelligenten IoT-Hardwareindustrie, nahm auch in diesem Jahr wieder an der Trustech Expo in Cannes teil und präsentierte seine verschiedenen kommerziellen Lösungen internationalen Partnern. Die diesjährige Veranstaltung wurde am 28. November eröffnet.

Nach 33 erfolgreichen Jahren hat sich die Messe zur einflussreichsten Messe über die Grenzen der verschiedenen Industrien hinweg entwickelt. Im Rahmen der Veranstaltung finden heute so vielfältige Bereiche wie Mobile Payment, Smart Identification, Financial Security und Fintech Platz. Die diesjährige Messe zog 20.000 Fachbesucher von über 400 Unternehmen aus fast 200 Ländern an.

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Messe ist die deutlich gestiegene Anzahl Aussteller aus China, die bei den ausländischen Partnern auf großes Interesse stößt. Besonders am ersten Tag zog SUNMI viele Besucher an.

Dazu meinte ein Vertreter von SUNMI: "Die Welt ist heute in Bezug die Transformation des chinesischen kommerziellen Internetsektors voller Erwartungen. Während der vorangegangenen PC-Ära durchliefen viele Länder auf der ganzen Welt eine kommerzielle Transformation und erlebten die Gründung innovativer Unternehmen. Dieses Mal, so glaubt SUNMI, wird China bei der Bereitstellung von Anwendungen und dem Aufbau von Infrastrukturen führend sein."

Angesichts der langjährigen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung im Bereich der Commodity-Hardware möchte SUNMI verschiedene Ressourcen sowie Vitalität mit Partnern teilen und gemeinsam mit diesen zahlreiche Branchenlösungen für den kommerziellen Konsum anbieten, damit das gesamte Unternehmen unnötige Verschwendung reduzieren und die Effizienz verbessern kann.

SUNMI hat sein Geschäft bis heute in mehr als 130 Ländern und Regionen durch die Entwicklung hochwertiger, kostengünstiger Smart IoT-Hardware ausgebaut. SUNMI verfügt heute über eine Million Geräte, welche von den Kunden online in Echtzeit bedient werden, sowie den weltweit größten kommerziellen App Store mit mehr als 13.000 globalen Entwicklern und 8.000 Apps, die mehr als 35 Millionen Mal heruntergeladen wurden.

