Sunmi

Sunmi befähigt Händler durch Alipay, eine auf Gesichtserkennung basierende Zahlungstechnologie, zu digitalem Wandel

Taipeih, Taiwan (ots/PRNewswire)

Auf der COMPUTEX 2019 am 28. Mai 2019 präsentierte Sunmi, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Hardwaretechnologie, mehrere auf Gesichtserkennung basierende Zahlungsmöglichkeiten von Alipay und führte die praktische Anwendung der brandneuen Zahlungsmethode aus Festlandchina vor.

Alipays Gesichtserkennungs-Zahlungsmethode befindet sich auf dem richtigen Weg, Märkte zu revolutionieren, da das Modell ein nie zuvor dagewesenes Einkaufserlebnis ermöglichen soll. Diese hochmoderne Technologie, die bislang lediglich in futuristischen Videos existierte, konnte real umgesetzt werden und bietet Kunden bei ihren Erledigungen oder dem Erwerb neuer Produkte unvergleichlichen Komfort. Einkäufe können nun ohne Mobiltelefon oder Geldbörse getätigt werden.

Am 17. April wurde Sunmi Dragonfly eingeführt, wodurch signalisiert wurde, dass Alipays auf Gesichtserkennung basierende Zahlungsoption nun auf dem chinesischen Markt nutzbar ist. Zusätzlich gab Ant Financial Services einen Investitionsplan von drei Milliarden Yuan bekannt, der den Bekanntheitsgrad der Technologie im Laufe der nächsten drei Jahre stärken soll. Bis heute konnten bereits über eine Millionen Kunden in 100 chinesischen Städten von dieser äußerst bequemen Zahlungsmethode profitieren. Inmitten dieses innovativen Einkaufsszenarios bietet Alipay die auf Gesichtserkennung basierende Zahlungstechnologie mit einem Sicherheitsschild, Smart Computing sowie einem integrierten Risikomanagementsystem, um sowohl Datenschutz als auch Datengenauigkeit zu gewährleisten. Sunmis App-Markt ist dank seines umfangreichen Zahlungsportfolios mit Gesichtserkennung zu einem der weltweit größten kommerziellen App-Stores innerhalb des B-to-B-Sektors geworden. Durch die Kombination von Hardware und Software bietet Sunmi Partnern und Händlern problemlosen Zugriff auf die auf Gesichtserkennung basierende Zahlungstechnologie. Die von Sunmi und Alipay gemeinsam beworbene Technologie kommt in großem Umfang in Supermärkten, Regierungsorganisationen, Krankenhäusern sowie Hotels zum Einsatz. Seit 2017 arbeiten Sumni und Alipay gemeinsam an der Schaffung eines Zahlungs-Ökosystems, das auf Gesichtserkennung basiert.

Sunmis Netzwerk zählt über 10.000 Partner. Gemeinsam mit den POS-Technologieführern Haiding, TCPOS und PC Mira stellte Sunmi auf der Ausstellung ausgewählte Lösungen für Supermärkte vor, die sowohl Software als auch Hardware integrieren, um Händlern auf ihrem Weg zum digitalen Wandel zur Seite zu stehen.

Sunmi plant, Offline-Händler durch die Errichtung eines für sie vorteilhaften Ökosystems weiterhin zu unterstützen. Das Ökosystem befähigt Käufer dazu, Zahlungsvorgänge auf komfortable und effiziente Weise ohne jegliche Zahlungsmedien tätigen zu können. Gleichzeitig werden Online- und Offlineinformationskanäle integriert, um digitalen Wandel für Offline-Händler zu ermöglichen, Händlerdienstleistungen für Kunden zugänglich zu machen und sich an zielgerichteten Marketingkampagnen zu beteiligen, die auf regelmäßig wiederkehrende Besucher ausgerichtet sind.

Pressekontakt:

ZHANG Bin

+86-138-1624-6245

Original-Content von: Sunmi, übermittelt durch news aktuell