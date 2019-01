Der Weg zum SUPER BOWL LIII: DAZN zeigt alle NFL Playoff Spiele LIVE

München/Berlin (ots) -

- Alle Wild Card Games (05./06. Januar), die komplette Divisional Round (12./13. Januar) und die Conference Championship Games (20. Januar) live auf DAZN - DAZN zeigt ab den Conference Championship Games die Spiele wahlweise mit deutschem oder original US-Kommentar - Pro Bowl am 27. Januar ab 21:00 Uhr live auf DAZN

DAZN startet mit packender Football-Action in das Jahr 2019 und zeigt alle Playoff Spiele der amerikanischen Profiliga NFL live. Über die Wild Card Games können sich die besten Teams der Regular Season, die nicht ihre Division gewonnen haben, für die Divisonal Round qualifizieren. In den NFC und AFC Divisional Games werden dann die Teams für die Conference Championship Games ermittelt, aus denen die beiden Sieger dann im Super Bowl LIII in Atlanta (in der Nacht vom 03. auf den 04. Februar - live auf DAZN) aufeinander treffen.

#DAZNoriginal - ab den Championship Games wahlweise deutscher- oder US-Kommentar

Für Hardcore-Fans der NFL bietet DAZN ab den Conference Championship Games wahlweise den original US-Kommentar der Spiele an. Fans besitzen so die Möglichkeit, die unverfälschte NFL-Experience zu erleben. Selbstverständlich gibt es auch die Option des deutschen Kommentars mit den beliebten Moderatoren und Experten Martin Pfanner, Günter Zapf, Björn Werner, Ingo Seibert uvm.

Wer schafft es in den Super Bowl LIII? DAZN zeigt den steinigen Weg zum Titel live!

Die New Orleans Saints, die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs haben in der Regular Season überzeugt und konnten ihre jeweilige Division gewinnen. Das gleiche gilt für die New England Patriots, die um Star-Quaterback Tom Brady eine für ihre Verhältnisse durchwachsene Saison gespielt haben. Diese Teams steigen direkt in der Divisional Round in die Playoffs ein. Alle anderen Teams müssen sich über die Wild Card Games qualifizieren.

Alle Wild Card Games, Divisonal Round und Championship Games inklusive Pro Bowl live

Am Samstag, 05. Januar 2019, kommentieren ab 22:35 Uhr Günter Zapf und Björn Werner das erste Wild Card Game zwischen den Houston Texans und den Indianapolis Colts. Direkt im Anschluss folgen die Dallas Cowboys gegen die Seattle Seahawks. Das Spiel wird von Martin Pfanner und Ingo Seibert begleitet. Kick-off ist 02:15 Uhr. Am Sonntag, 06. Januar, treffen um 19:05 Uhr die Baltimore Ravens auf die Los Angeles Chargers und um 22:40 Uhr müssen die Philadelphia Eagles bei den Chicago Bears ran.

Nur eine Woche später, am 12. und 13. Januar, wird die Divisonal Round ausgespielt, bei der die einzelnen Division Sieger in die Playoffs einsteigen. Die Gewinner spielen am 20. Januar in den Conference Championship Games die Teilnehmer für den Super Bowl LIII aus. Am Wochenende vor dem Super Bowl, am 27. Januar, findet traditionell das All-Star-Spiel, der Pro Bowl, statt. DAZN überträgt ab 21:00 Uhr live.

Eine Playoff-Baum-Grafik zur kann unter https://we.tl/t-zxvKJd2v6j zur redaktionellen Verwendung abgerufen werden.

