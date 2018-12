merrymatchdays - DAZN versorgt Fans zum Weihnachtsfest mit Livesport

München/Berlin (ots) - DAZN bietet Sportfans über die Weihnachtsfeiertage ein umfangreiches Livesportangebot

Top-Highlights wie der Premier League Boxing Day, die NBA Christmas Games, die NFL, die PDC Darts Weltmeisterschaft u.v.m.

Livesport zu Weihnachten: 2017 haben Fans rund um Heiligabend im Schnitt 1,3 Stunden DAZN genutzt

DAZN macht Weihnachten zum Fest für Sportfans! In der Vergangenheit gab es zu Weihnachten für Sportfans nicht viel zu sehen: Die heimischen Sportligen haben sich in die Winterpause verabschiedet. Mit DAZN hat sich das rasant geändert, der Livesport Streamingdienst feiert #merrymatchdays und versorgt Fans über die Weihnachtszeit mit Sporthighlights wie Premier League, Serie A, NBA, NFL, NHL, UFC oder auch der PDC Darts Weltmeisterschaft.

#merrymatchdays auf DAZN - Europas bester Fußball zwischen Weihnachten und Silvester

Die #merrymatchdays-Weihnachts-Highlights starten bereits am 4. Adventswochenende mit einem regulären Spieltag in der englischen Premier League, der LaLiga, Serie A und der Ligue 1. Am 26.12. folgt der beliebte Boxing Day. DAZN zeigt am zweiten Weihnachtsfeiertag alle Spiele der englischen Premier League in der beliebten GoalZone live. Auch die Serie A spielt zum ersten Mal am Boxing Day - DAZN überträgt alle Spiele live. Bevor sich für die Premier League das Kalenderjahr dem Ende neigt, kommt es am 29. Dezember noch zu einem Gipfeltreffen zwischen Liverpool und Arsenal.

Weihnachten mit der NFL RedZone, NBA Christmas Games, UFC & Darts

Auch für US-Sportfans heißt es #merrymatchdays: DAZN zeigt zwischen Weihnachten und Neujahr zwei NFL RedZone-Übertragungen (23.12. & 30.12.), alle NBA Christmas Games mit den absoluten Top-Partien Philadelphia 76ers gegen Boston Celtics (25.12. ab 23:30 Uhr) und direkt im Anschluss Los Angeles Lakers gegen Golden State Warriors (26.12. ab 02:00 Uhr). Zum Jahresabschluss gibt es knallharte Action live aus Las Vegas - UFC 232 mit dem Hauptkampf und spektakulärem Rematch zwischen Jon "Bones" Jones gegen Alexander "The Mauler" Gustafsson (29.12. auf 30.12.). Und als Jahreshighlight für Dartsfans zeigt DAZN die komplette PDC Darts Weltmeisterschaft vom 13.12.2018 - 01.01.2019 exklusiv mit Elmar Paulke als Kommentator.

DAZN verändert den Medienkonsum über die Weihnachtszeit

Während Bewegtbildkonsum zu Weihnachten früher rein auf Fiction beschränkt war, bietet DAZN seit 2016 ein enorm umfangreiches Livesport-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Das spiegelt sich auch ganz deutlich im Nutzungsverhalten wieder: An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag haben Sportfans im Durchschnitt jeweils knapp 1,3 Stunden auf DAZN verbracht. Die Gründe dafür waren u.a. die beliebte NFL RedZone und die traditionellen NBA Christmas Games. Dabei war der TV-Bildschirm im Wohnzimmer mit Abstand das am stärksten genutzte Gerät: 60,8 % haben das Signal auf ihrem Fernseher geschaut, 28,8 % haben DAZN via Web Plattform genutzt und nur 10,4 % der Nutzung fand zu Weihnachten mobil statt. Für den absoluten Top-Event haben aber die Fußbalfans gesorgt: Das meistgesehene Livesport-Event im Dezember 2017 war El Clásico am 23.12.2017.

