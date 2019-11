pro medico HandelsGmbH

Neue Management-Ebene bei Promedico

Aufstrebendes Grazer Familienunternehmen rüstet sich für die Zukunft

Promedico steht für Fortschritt und Innovation - um diesen Pioniergeist weiterhin zu leben, erfand sich das Management-Team des Grazer Familienunternehmens im Oktober neu: Reinhard Wagner ist ab sofort stellvertretender Geschäftsführer von Promedico und leitet den neu entstandenen Bereich "Business Development". Zudem übernimmt Kommunikationsexpertin und langjährige Promedico-Mitarbeiterin Alina Lauchart die Leitung des Bereichs "Marketing und Kommunikation". Promedico geht damit einen wichtigen strategischen Schritt, um die Unternehmensentwicklung weiter voranzutreiben.

Mit Oktober integriert Promedico gleich zwei neue Bereiche ins Management: Zum einen ist der Bereich "Business Development" entstanden, der sich der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens widmet. Die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wird forciert - aber auch Produktentwicklung sowie Qualitätsmanagement sind hier angesiedelt. Federführend ist Reinhard Wagner, der seit vielen Jahren Teil von Promedico ist und die Strategie des Grazer Familienunternehmens und dessen Marken maßgeblich aufgebaut und weiterentwickelt hat. Mit dem Bereich "Marketing & Kommunikation" geht zudem eine Erweiterung des Fokus auf Unternehmenskommunikation einher. Alina Lauchart übernimmt die Leitung und tritt damit als erste Frau in die Management-Ebene von Promedico ein. Neben ihrer Expertise auf den Gebieten Kommunikation und Onlinemarketing bringt Lauchart auch umfassendes Wissen im Aufbau und der Weiterentwicklung von Markenauftritten mit. "Ich sehe die beiden neu entstandenen Bereiche als große Chance der Weiterentwicklung, auch teilweise Neuerfindung, für Promedico und für jeden einzelnen Mitarbeiter", so Alexander Wallenko, Geschäftsführer von Promedico. "Ich freue mich sehr, dass wir diese Schlüsselpositionen mit zwei langjährigen, erfahrenen und innovativen Kollegen besetzen konnten."

Über Promedico

Pioniergeist und Innovation sind fest in den Unternehmenswerten verankert. Das begann bereits vor mehr als 20 Jahren, als Promedico die Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations® nach Österreich holte. Mit diesem Schritt und einer Vision legte das Grazer Familienunternehmen den Grundstein für Mikronährstoffe in Reinsubstanzqualität auf dem europäischen Markt, die Leidenschaft für das Thema Gesundheit und die hochwertigen Produkte. Heute ist Promedico exklusiver Vertriebspartner der Premium-Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations® für Österreich und Deutschland und wagte sich im Laufe der Jahre immer wieder, neue Strategien auszuprobieren. Der Erfolg spricht für sich: Begann Promedico als Einmannunternehmen, so zählt es heute mehr als 100 Mitarbeiter zum Team und ist damit ein wertvoller Bestandteil des Wirtschaftsstandorts Graz. Dabei steht von Beginn an das Wohl jedes einzelnen Mitarbeiters im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns.

www.promedico.at

Kontakt:

pro medico HandelsGmbH

Helene Rauchegger

Tel.: +43 316 26 26 33-48

presse@promedico.at

