Acumatica eröffnet Büro in London und begrüßt neuen Country Manager, um Kunden in Großbritannien und Irland besser zu betreuen

Del Singh wird die ambitionierte Expansion des Unternehmens im Vereinigten Königreich leiten

Acumatica, das weltweit am schnellsten wachsende Cloud-ERP-Unternehmen, gab die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in London und die Einstellung von Deljit (Del) Singh als Country Manager für das Vereinigte Königreich (UK) bekannt.

In dieser Rolle wird Singh den Partner- und Kundenbetrieb in Großbritannien und Irland mit den derzeitigen Acumatica-Mitarbeitern vor Ort und neu eingestellten Mitarbeitern leiten. Singh wird die gesamte Länderstrategie in Bezug auf Wachstum, Partnerrekrutierung, Kundenakquise und Kundenbetreuung definieren und umsetzen.

"Wir freuen uns, dass Del die Führung in Großbritannien und Irland übernommen hat", sagt Jon Roskill, CEO von Acumatica. "Es ist eine dynamische und wichtige Region mit vielen wachstumsstarken Unternehmen, die die anpassungsfähige Cloud-ERP-Lösung von Acumatica wirklich brauchen."

Singh kam zuletzt von NetSuite zu Acumatica, wo er für die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Sales Enablement Programme in der gesamten EMEA-Region verantwortlich war. Zuvor hatte Singh verschiedene Führungspositionen im Vertrieb bei Anbietern und Reseller-Partnern inne, die mit ERP-Systemen von Oracle, SAP, Microsoft, Infor und Sage arbeiten.

"Ich freue mich darauf, die Zukunft der Bemühungen von Acumatica in Großbritannien mitzugestalten und dem Unternehmen dabei zu helfen, seine leistungsstarke ERP-Plattform auf neue Weise zu vermarkten und gleichzeitig neue Channel-Partner zu gewinnen", sagte Del Singh, Country Manager bei Acumatica. "Unternehmen entwickeln sich rasant, und wir wollen unsere Kunden und Partner in ganz EMEA dabei unterstützen, ihre digitale Transformation voranzutreiben und komplexe geschäftliche Herausforderungen zu lösen."

Acumatica hat mit seiner Customer Bill of Rights, der Benutzerfreundlichkeit seiner Produkte, seinen kostenlosen Weltklasse-Schulungen durch die Open University und seinen anwendervalidierten ISV-Lösungen eine starke Grundlage für den Kundenerfolg geschaffen. Die kundenorientierte Unternehmenskultur von Acumatica in Verbindung mit seiner dynamischen, cloudbasierten ERP-Lösung untermauert den ersten Platz des Unternehmens im Vergleich zu 28 anderen Anbietern in IDCs Worldwide ERP Software Market Shares 2020 Report.

Acumatica Cloud ERP bietet die beste Business-Management-Lösung für die Transformation Ihres Unternehmens, um in der neuen digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Acumatica basiert auf einer zukunftssicheren Plattform mit offener Architektur für schnelle Integrationen, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit und bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen einen unvergleichlichen Mehrwert. Connected Business. Delivered.

