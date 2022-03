Continentale Versicherungsverbund

Continentale Krankenversicherung: Mit dem einzigartigen Budget-Retter in der bKV durchstarten

Dortmund (ots)

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird für Arbeitnehmer und Arbeitgeber immer interessanter. Mit ConCEPT, der bKV der Continentale Krankenversicherung, können Vermittler hier punkten. Einzigartig am Markt: der Budget-Retter.

Für das richtige Know-how sorgt die Continentale mit kostenlosen Workshops für Vermittler.

Der Budget-Retter funktioniert ganz einfach: Nimmt der Arbeitnehmer in einem Jahr keine Leistungen in Anspruch, kann er jeweils 10 Prozent seines Grundbudgets über 5 Jahre ansparen. Der Budget-Retter wird im Budgettarif ConCEPT Choose und in der Produktlinie ConCEPT Smile angeboten.

Passgenauer Schutz durch drei Produktlinien

Arbeitgeber können bei ConCEPT aus einem breiten Angebot den passenden Gesundheitsschutz für ihre Mitarbeiter und deren Familienangehörige wählen:

Im Budgettarif ConCEPT Choose etwa stellt der Arbeitgeber jedem seiner Mitarbeiter ein Gesundheitsbudget von 400, 800 oder 1.200 Euro zur Verfügung. Das Budget kann der Mitarbeiter frei verwenden. Dafür stehen ihm attraktive Leistungsbereiche zur Wahl, mit denen er seinen GKV- oder PKV-Schutz individuell ergänzen kann.

Mit der Produktlinie ConCEPT Smile können Betriebe für ihre Mitarbeiter auch umfassende zahnärztliche Versorgungen wählen.

Ergänzt wird das bKV-Angebot der Continentale durch die Produktlinie ConCEPT Save: Damit haben betrieblich Krankenversicherte unter anderem im Krankenhaus die Möglichkeit zu privatärztlicher Behandlung, besserer Unterbringung, ambulanten Operationen und freier Krankenhauswahl.

Schlanke und reibungslose Abläufe

Nicht nur die Produktauswahl ist bei ConCEPT einfach, auch die Handhabung. So garantiert das Online-Portal ConCORP der Continentale schlanke und reibungslose Abläufe für alle Beteiligten. Viele Vorgänge lassen sich mit wenigen Klicks online erledigen. Sogar die Mitarbeiter selbst können auf die digitale Plattform zugreifen und hilfreiche Assistanceleistungen wie die medizinische Hotline oder die Vermittlung von Facharztterminen nutzen.

Tipps und Impulse für erfolgreichen Abschluss

Die Continentale Krankenversicherung ist ein langjährig erfahrener Versicherungspartner. Sie betreut seit Jahrzehnten einen der größten Firmenverträge Deutschlands. Ein spezialisiertes Team zur Vertriebsunterstützung ist mit den Strukturen und dem Bedarf firmenkundenaffiner Vermittler und der Unternehmen bestens vertraut. Es begleitet Firmenkunden von der Planung bis zur Umsetzung.

Um Vermittler auf dem Weg zum bKV-Abschluss darüber hinaus zu unterstützen, bietet die Continentale am 13. April und 5. Mai 2022 kostenlose Online-Workshops an. Eva-Maria Donzelli, Leiterin des Firmen- und Verbandskundengeschäfts bei der Continentale, informiert über Neuerungen im Bereich Firmenkunden und aktuelle Ansätze der bKV der Gesellschaft. Außerdem gibt ein externer bKV-Spezialist gemeinsam mit den Experten der Continentale seine Tipps und Einstiegsbeispiele rund um die bKV-Beratung weiter.

Freie Vermittler können sich dazu unter makler.continentale.de/online-workshops anmelden. Speziell aufbereitete Informationen zum bKV-Angebot der Continentale finden sie unter makler.continentale.de/bkv-concept.

Über die Continentale Krankenversicherung a.G.

Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.

Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.

Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

