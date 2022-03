Continentale Versicherungsverbund

Continentale Krankenversicherung: Premium-Schutz auch für junge Mediziner und Medizinstudenten

Dortmund (ots)

Mehr als 100.000 junge Menschen studieren laut Statistischem Bundesamt in Deutschland Medizin. Tendenz steigend. Für Vermittler ist dies eine große Chance. Denn Mediziner lernen bereits in ihrer Ausbildung, wie wichtig ein exzellenter PKV-Schutz ist. Deshalb können sich mit dem Krankenvollversicherungstarif PREMIUM-MED der Continentale Krankenversicherung a.G. nicht nur angestellte und selbstständig praktizierende Human- und Zahnmediziner hervorragend absichern. Diese Möglichkeit bietet die Continentale auch Studenten der Human- und Zahnmedizin, Medizinern in Facharztausbildung und deren Familienangehörigen.

Schutz auf höchstem Niveau

Zu den Leistungs-Highlights des PREMIUM-MED zählen unter anderem 100 Prozent für ärztliche Leistungen, Zahnbehandlungen und stationäre Leistungen (Ergänzung mit dem Tarif SP). Diese werden auch über den Höchstsätzen der GOÄ und GOZ erstattet. Ebenfalls abgesichert sind 85 Prozent für Zahnersatz bei einer unbegrenzten Anzahl an Implantaten und Kieferorthopädie. Im Krankenhaus besteht zudem der Anspruch auf Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer über den Ergänzungstarif SP.

Bis zu sechs Monate Beitragsrückerstattung

Eigenverantwortliches Handeln zahlt sich beim PREMIUM-MED aus. So können Kunden sich etwa über bis zu sechs Monatsbeiträge Rückerstattung freuen, wenn sie keine Rechnungen einreichen. Lassen sich Arztkosten nicht vermeiden, beträgt der Selbstbehalt je Leistung nur 20 Euro. Für Generika, Sehhilfen und stationäre Behandlungen entfällt er komplett. "Kunden können ihre Selbstbeteiligung zudem beeinflussen und damit sparen. Erledigen sie zum Beispiel bei einem ambulanten Arzttermin mehrere erforderliche Untersuchungen gleichzeitig, vermeiden Sie weitere Arztbesuche und erneute Selbstbeteiligungen", erklärt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der Continentale Krankenversicherung. Der Selbstbehalt ist auf 500 Euro pro Kalenderjahr begrenzt, bei Kindern auf 250 Euro.

Besondere Leistungen für besondere Lebenssituationen

Frisch gebackene Eltern, die Elterngeld beziehen, können sich darüber freuen, dass die Continentale auf bis zu sechs Monatsbeiträge je versichertem Elternteil verzichtet. Weitere besondere Leistungen sind Kostenerstattungen einer Haushaltshilfe, etwa bei einer Schwangerschaft oder nach einem Krankenhausaufenthalt. Darüber hinaus zahlt

PREMIUM-MED bis zu 500 Euro je Kalenderjahr auch für Vorsorgeuntersuchungen, die über die gesetzlichen Programme hinausgehen. Von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene Impfungen, ganz gleich ob reise- oder berufsbedingt, werden zu 100 Prozent übernommen. Über den PREMIUM-MED sind Kunden zudem 12 Monate weltweit abgesichert.

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein unschlagbares Argument für den PREMIUM-MED ist zudem die Beitragshöhe. So sichert sich eine 21-jährige Medizinstudentin die Krankenvollversicherung inklusive SP2 für nur 131,20 Euro pro Monat. Der 30-jährige Mediziner in der Facharztausbildung zahlt inklusive Arbeitgeberzuschuss nur 79,64 Euro pro Monat. Der Clou dabei: Um Alterungsrückstellungen aufzubauen, kann der 30-Jährige auch auf die Ausbildungsvariante verzichten und den Normalbeitrag wählen. Dieser beträgt dann 221,61 Euro pro Monat inklusive Arbeitgeberzuschuss.

Mehr zum PREMIUM-MED gibt es unter www.continentale.de/pkv-mediziner. Vermittler finden für Sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/premium-med

Über die Continentale Krankenversicherung a.G.

Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.

Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.

Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

