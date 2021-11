Continentale Versicherungsverbund

Continentale Lebensversicherung: Weitere Tarife für die Deutsche Unterstützungskasse

Dortmund/München/Hamburg (ots)

Die Continentale Lebensversicherung und die Deutsche Unterstützungskasse (DUK) haben ihre Kooperation ausgebaut. Ab sofort können Makler über die freie Plattform der DUK weitere leistungsstarke Produkte der Continentale als Rückdeckungsversicherungen auswählen: die Rente Invest Garant und die Rente Classic Pro. Damit stehen für die Versorgung über die unabhängige Unterstützungskasse jetzt auch die moderne hybride Fonds-Rente mit Garantieleistungen sowie eine kapitaleffiziente klassische Rentenversicherung des erfahrenen Lebensversicherers zur Verfügung.

Langjährige Partnerschaft intensiviert

"Die Deutsche Unterstützungskasse ist ein renommierter Partner mit hoher Expertise. Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige, erfolgreiche Partnerschaft künftig verstärken", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Die intelligenten Altersvorsorge-Produkte der Continentale bereichern unser Angebot", ergänzt Christian Willms, Vorstandsvorsitzender der DUK. "Die Gesellschaft gehört zu den wenigen Lebensversicherern, die attraktive Garantien aussprechen und zugleich gute Renditechancen bieten."

Fondsgebundene und kapitaleffiziente Produkte auch in der bAV gefragt

Seit über 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung für Verlässlichkeit und Solidität. Ihre Tarife ermöglichen es, sowohl neue Zusagen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) zu erteilen als auch bestehende zu erhöhen. Die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent zum 1. Januar 2022 erfordert auch in der bAV moderne Produktlösungen. "Um die Zusagen künftig zuverlässig auszufinanzieren, braucht es auch fondsgebundene sowie kapitaleffiziente klassische Produkte wie die der Continentale", so Willms.

Moderne Produkte bringen frischen Wind in den Durchführungsweg U-Kasse

Mit der Rente Invest Garant erhält der Versicherte garantierte Leistungen und zugleich attraktive Renditechancen. Bei der Anlage kann er aus einem erstklassigen Fondssortiment bis zu zehn Fonds kombinieren. Ein intelligenter Umschichtungsmechanismus gewährleistet, dass möglichst viel Geld in Fonds investiert werden kann. So werden Beiträge für die lebenslang garantierte Rente besonders effizient genutzt. Das funktioniert auch mit einem niedrigeren Höchstrechnungszins gut.

Dazu Dr. Hofmeier: "Eine fondsgebundene Rückdeckung eröffnet Vermittlern großes vertriebliches Potenzial. Aber auch die kapitaleffiziente klassische Rente bringt frischen Wind in das bAV-Geschäft." Die Rente Classic Pro bietet Garantien genau dann, wenn es wichtig ist: zum Ende der Ansparzeit, zum Rentenbeginn und in der Rentenphase. Schlankere Garantien in der Ansparphase ermöglichen eine höhere Überschussbeteiligung. Falls sich die Rechnungsgrundlagen in Zukunft verbessern, profitiert der Versicherte dank einer transparenten Günstiger-Prüfung zu Rentenbeginn zusätzlich. Dadurch erhält er lebenslang immer die höchstmögliche garantierte Rente.

Mehr zur betrieblichen Altersversorgung der Continentale erfahren freie Vermittler unter makler.continentale.de/betriebliche-altersversorgung.

Über die Continentale Lebensversicherung AG

Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.

Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 851.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 896 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

Über die Deutsche Unterstützungskasse

Die Deutsche Unterstützungskasse e.V. arbeitet unabhängig von Versicherungsgesellschaften in ganz Deutschland. Sie hat als erste Unterstützungskasse das sogenannte Portfolio-Konzept eingeführt, mit dem Makler und Mehrfachagenten bei der Ausfinanzierung von Versorgungszusagen gegenüber Kunden das Kapitalanlagerisiko besser diversifizieren können.

Original-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell