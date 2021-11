Continentale Versicherungsverbund

Continentale Sachversicherung: Neuer Hochleistungstarif für Wohngebäude

Dortmund (ots)

Verbesserte Nachlässe für Neubauten, höhere Entschädigungsgrenzen und eine besonders leistungsstarke Tarifvariante: Die Continentale hat ihre Wohngebäudeversicherung ImmoGuard verbessert und ausgebaut. Neben der XL- und der XXL-Variante gibt es nun auch einen Top-Schutz. Zeitgemäße Zusatzbausteine, zum Beispiel für erneuerbare Energien, ermöglichen dem Kunden eine individuelle Gestaltung. Ein innovativer Schutzbrief für Mehrfamilienhäuser rundet die Angebotspalette ab.

Mehr Leistungen in XL - noch stärkere Leistungen in XXL

In den Tarifvarianten XL und XXL wurde der Leistungskatalog an vielen Stellen verbessert und ausgebaut. "Kunden erhalten schon in der Grundabsicherung einen sehr guten Schutz und viele besondere Leistungen", so Stefan Andersch, Vorstand Sach im Continentale Versicherungsverbund. Ein Beispiel: Sollte das Haus nach einem Schaden unbewohnbar sein, werden Hotelkosten jetzt bereits im XL-Tarif übernommen. Bis zu 100 Euro pro Tag bekommt der Kunde.

In der XXL-Variante sind alle Leistungen des XL-Tarifs enthalten. Die Entschädigungsgrenzen sind jeweils höher. Zusätzliche Highlights:

Die Continentale übernimmt die Kosten, wenn elektrische Anlagen und elektrische Leitungen durch Tierbisse beschädigt werden.

Nach einem Schaden werden die Mehrkosten für einen alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau erstattet.

Durch die Innovationsklausel sind zukünftige Leistungsverbesserungen mitversichert.

Top-Schutz mit Top-Leistungen

Der Top-Schutz erhöht die Entschädigungsgrenzen des XXL-Tarifs noch mal. Diese Variante ist optimal für den anspruchsvollen Kunden. "Mit dem Bau-Boom sind in den vergangenen Jahren viele hochwertige Eigenheime entstanden. Ein Schaden an derartigen Immobilien kann schnell teuer werden. Durch unsere besonders hohen Entschädigungsgrenzen im Top-Schutz haben wir nun hier auch für diese Zielgruppe ein passendes Angebot", so Stefan Andersch. Darüber hinaus bietet diese Variante Schutz vor den unbenannten Gefahren, wie zum Beispiel mut- oder böswilliger Beschädigung des Gebäudes.

Neuer Zusatzbaustein - Schutzbrief für Mehrfamilienhäuser

Ganz neu auf dem Markt ist der Schutzbrief für Mehrfamilienhäuser. Er richtet sich speziell an Vermieter. Dieser Zusatzbaustein bietet dem Kunden einen 24-Stunden-Service für diese Notfälle:

Rohrreinigung inklusive Übernachtungskosten bei einer Störung von mehr als 24 Stunden

Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallations-Service

Schädlingsbekämpfung sowie Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern

Wohnungsreinigung nach Mietnomaden bis 1.000 Euro.

Versichert werden können Mehrfamilienhäuser mit maximal 20 Wohneinheiten. Gemeinschaftsräume und -anlagen sind mitversichert.

Schadenfreiheitsrabatt und Neubau-Nachlass

Und es gibt noch ein Plus: Kunden erhalten jetzt schon ab dem Erstbezug einen Schadenfreiheitsrabatt. In Verbindung mit dem Neubau-Nachlass können Kunden viel Geld sparen. Den Neubau-Nachlass gewährt die Continentale bis zu einem Gebäudealter von 37 Jahren.

Weitere Highlights zu den Tarif-Varianten und Informationen zu den Zusatzbausteinen finden Sie unter www.continentale.de/wohngebaeudeversicherung.Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/wohngebaeude

Über die Continentale Sachversicherung AG

Die Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.

Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,8 Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 537 Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- und Inhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

Original-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell