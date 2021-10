Continentale Versicherungsverbund

Continentale Lebensversicherung: Intelligent riestern und profitieren

Die Continentale Lebensversicherung wird als zuverlässiger Versicherer auch im kommenden Jahr die Riester-Rente anbieten. "Die Riester-Rente ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Altersvorsorge-Systems. Sie spielt als Teil des 3-Säulen-Systems eine wichtige Rolle", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Von Zulagen und Steuerersparnissen können zahlreiche förderberechtigte Personen profitieren. Mit der RiesterRente Invest Garant bietet die Continentale zudem ein sehr cleveres Produkt: Es kombiniert die Garantien der kapitaleffizienten Klassik mit den Vorteilen einer fondsgebundenen Riester-Rente.

Vor allem für junge Leute und Familien ist die Riester-Rente der einfache und günstige Einstieg in die Altersvorsorge. So reichen 5 Euro im Monat, um vom Staat die Grundförderung von 175 Euro pro Jahr zu erhalten. Berufseinsteiger unter 25 Jahren kassieren noch einmalig 200 Euro Bonus. Für jedes Kind werden bis zu 300 Euro pro Jahr gezahlt.

Perfekte Ergänzung für die Altersversorgung

"Für Vermittler ist die Riester-Rente ein wichtiger Baustein in der Kundenberatung. Als Einsteigerprodukt für junge Leute und Familien ist sie die perfekte Ergänzung für die Altersversorgung", sagt Dr. Helmut Hofmeier. Zusammen mit der Continentale kann der Vermittler außerdem umfassenden Service bieten. Den jährlichen Förderantrag etwa braucht der Riester-Sparer nicht selbst zu stellen. Unterzeichnet er einen Zulagen-Dauerauftrag, übernimmt die Continentale diese Aufgabe künftig für ihn.

Mit der Continentale RiesterRente Invest Garant hat der Vermittler ein ausgezeichnetes Produkt im Portfolio. Es wurde erst im Juli 2021 vom Handelsblatt mit der Bestnote prämiert.

Attraktive Renditechancen durch moderne Fondsanlagen

Die Riester-Rente der Continentale kombiniert dabei die Garantien der kapitaleffizienten Klassik mit den Vorteilen einer fondsgebundenen Riester-Rente. Damit profitiert der Kunde von der Förderung und gleichzeitig von den attraktiven Renditechancen einer Fondsanlage. Dabei kann der Kunde aus mehr als 70 Fonds bis zu 10 gleichzeitig auswählen und mehrfach jährlich kostenlos ändern. Aufgrund einer Günstigerprüfung erhält er außerdem immer die höchstmögliche Rente.

Optimale Guthabenverteilung

Durch den dynamische Chancen-Tracker wird das Guthaben optimal zwischen dem Fonds- und dem Sicherungsvermögen, das zum Erhalt der Garantien dient, aufgeteilt. Im Sicherungsvermögen legt die Continentale nur so viel an, wie für die Garantie aller Beiträge und Zulagen zum vereinbarten Rentenbeginn notwendig ist. Das funktioniert unter den aktuellen Rahmenbedingungen noch besonders gut. Vermittler können ihren Kunden diese Vorteile mit einem Abschluss noch in diesem Jahr dauerhaft sichern.

Über die Continentale Lebensversicherung AG

Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.

Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

