Continentale Lebensversicherung: Dreimal Platz 1 beim AssCompact Award Betriebliche Altersversorgung

Zu den Qualitätsführern in der Direktversicherung zählt die Continentale Lebensversicherung. Das bestätigt die aktuelle Studie "AssCompact Award - Betriebliche Altersversorgung 2021". In puncto Produktqualität belegt die Gesellschaft erneut Platz 1. Liebling der Vermittler ist die Continentale zudem in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis und Tarifflexibilität.

Im Ranking der Zufriedenheit der Makler weit oben

Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund: "Seit Jahren verbessern wir uns sowohl in den Einzelkriterien als auch in der Gesamtbewertung. Das freut uns sehr." Bei der Gesamtzufriedenheit der Makler liegt die Continentale weit vorne. Hier erreichte sie Platz 4. Sie folgt direkt nach den drei punktgleichen Erstplatzierten. Ermittelt wird der Wert der Zufriedenheit anhand von 13 unterschiedlich gewichteten Leistungskriterien. Auch in den Kriterien Dezentrale Vertriebsunterstützung sowie Antragsunterlagen rangiert das Unternehmen unter den Top 3. "Die Ergebnisse der Online-Befragung belegen: Besonders schätzen Vermittler auch unsere Kompetenz vor Ort. Und ihnen sind einfache, digital gestützte Antragsprozesse wichtig", betont Dr. Hofmeier.

Nach Geschäftsanteilen erstmals unter Top 10

Gemessen am vermittelten Geschäft ist die Continentale in der Gunst der Makler ebenfalls stark gestiegen. Ihr gelang erstmals der Sprung unter ersten zehn Anbieter mit den höchsten Geschäftsanteilen in der Direktversicherung.

Mehr zur betrieblichen Altersversorgung der Continentale gibt es unter www.continentale.de/direktversicherung. Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/direktversicherung.

Zur AssCompact-Studie

Für die Untersuchung führte das IVV - Institut für Versicherungsvertrieb im April 2021 eine Online-Befragung durch. In die Auswertung flossen die Angaben von 357 Maklern und Mehrfachagenten ein.

Über die Continentale Lebensversicherung AG

Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.

Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 851.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 896 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

