Continentale Lebensversicherung: Siegertreppchen und Sterneregen für die neuen Fonds-Renten

DortmundDortmund (ots)

Für die fondsgebundenen Tarife zur Altersvorsorge der Continentale Lebensversicherung regnete es Auszeichnungen. Top-Analysehäuser bestätigten: Das Upgrade der Fonds-Renten ist ein voller Erfolg. Damit überzeugen die Tarife mit den erweiterten Angeboten und Services neben Kunden und Vermittlern auch objektive Experten. Die Continentale Lebensversicherung selbst schnitt bei zahlreichen Unternehmens-Ratings ebenfalls mit Bestnoten ab.

Versicherungsprodukt des Jahres

Als Versicherungsprodukt des Jahres zeichnete das Deutsche Institut für Service-Qualität eine besondere Innovation in den neuen Fonds-Renten aus: den investmentorientierten Rentenbezug. Damit können Kunden auch in der Rente einen Teil ihres angesparten Kapitals in Fonds anlegen. So haben sie die Chance auf eine insgesamt höhere Rente als in der klassischen Variante. "Die Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass Kunden mit uns optimal für ihr Alter vorsorgen", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund.

Zahlreiche Auszeichnungen von Top-Analysehäusern

Von der Basis- und der Riester-Rente über die Tarife der betrieblichen Altersversorgung bis hin zu den Privatrenten: Die einzelnen Produkte der neuen Fonds-Renten überzeugen. Die Tarife - mit und ohne Garantien - erhielten zahlreiche Auszeichnungen von Top-Analysehäusern. Allein Franke und Bornberg verlieh den verschiedenen Tarifen ganze sechs Mal das Prädikat FFF+. Damit erreichten sie in ihren jeweiligen Kategorien alle die Bestnote. Auch die Wirtschaftsmagazine Handelsblatt und Capital vergaben bei ihren Rankings sehr gute Noten für die Continentale.

Anerkennung erhielten die Tarife auch beim AssCompact-Award. Der kürte die Favoriten unabhängiger Vermittler in der privaten Altersvorsorge. Dabei schafften die neuen Fonds-Renten mit und ohne Garantien den Sprung in die Top-Sieben. "Dass die Vermittler unsere Arbeit so schätzen, ist ein besonders schönes Kompliment. Denn sie helfen den Kunden, die optimale Absicherung für das Alter zu finden", betont Dr. Hofmeier.

Ausgezeichneter Anbieter von Fonds-Policen

Auch die Continentale selbst kann sich über Bestnoten freuen. Beim Morgen und Morgen Belastungstest bestätigte der Lebensversicherer seine Top-Wertungen der letzten Jahre. Er erhielt erneut die Höchstnote. Mit sechs Kompassen bekam er auch beim Ascore Unternehmens-Scoring Leben die bestmögliche Wertung. Auf den Punkt brachte es das Deutschen Finanz-Service Institut: Mit der Note 1,2 zeichnete es die hervorragende Unternehmensqualität der Continentale Lebensversicherung aus. Sie überzeugte durch Substanzkraft, Produktqualität und hervorragenden Service.

Weitere Informationen gibt es unter www.continentale.de. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter anderem auf makler.continentale.de/frv-upgrade. Mehr zum investmentorientierten Rentenbezug lesen Vermittler zudem auf makler.continentale.de/investmentorientierter-rentenbezug.

Über die Continentale Lebensversicherung AG

Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.

Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

