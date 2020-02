Continentale Versicherungsverbund

Continentale KV-Roadshow: Krankenvollversicherung neu gedacht

Dortmund (ots)

Informativ, motivierend, überraschend - zusätzlich zum traditionsreichen PKV Forum+ lädt die Continentale erstmals zu einer deutschlandweiten KV-Roadshow ein. In fünf Städten diskutieren ausgewiesene Experten aktuelle Themen rund um die private Krankenvollversicherung. Gemeinsam nennen sie Lösungsansätze und Faktoren für den erfolgreichen Vertrieb. Mit im Gepäck haben die Gastgeber auch eine Produktneuheit. Die Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Gemeinsam Potenziale erkennen, Chancen ergreifen und Hürden nehmen" startet am 9. März in München. Es folgen Termine in Düsseldorf (26. März), Frankfurt a.M. (27. März), Hamburg (30. März) und Berlin (31. März).

Rüstzeug für Vermittler

"Die Lage im PKV-Neugeschäft ist durch die demografische Entwicklung und die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht einfacher geworden. Es gibt schlicht weniger potenzielle Neukunden", so Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der Continentale Kranken. "Ich blicke dennoch optimistisch in die Zukunft, denn allein im vergangenen Jahr wechselten 285.000 Menschen neu in die PKV oder ihren Versicherer. Da ist sehr viel Potenzial vorhanden." Rüstzeug, um dieses auszuschöpfen, erhalten Vermittler bei der Continentale KV-Roadshow.

Bei allen fünf Veranstaltungen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Renommierte Referenten geben in kurzen Vorträgen und Talkrunden neue Impulse für den Vertrieb. Die Themen der Roadshow sind:

- Der PKV-Markt - Erfolgsfaktoren im Wandel - Unsinn und Sinn von Produkt- und Unternehmensratings - Bedeutung der fortschreitenden Digitalisierung

Neben Continentale Kranken Vorstand Dr. Helmut Hofmeier stehen folgende Experten auf dem Podium:

- Dr. Reiner Will, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur. - Stefan Riedel, Vorstand adesso, Geschäftsbereich Insurance. - Oliver Fink, Geschäftsführer ObectiveIT GmbH (Entwickler der Vergleichssoftware LevelNine). - Dr. Marcus Kremer, Continentale Vorstand Vertriebspartnerbetreuung.

Zum Abschluss der Veranstaltung nimmt Innovationsreporter, Autor und Dozent Gerriet Danz die Besucher mit auf seine "Expedition Querdenken".

Anmelden und Weiterbildungsminuten sammeln

Alle Roadshows beginnen um 9.30 Uhr mit einem "get together". Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 10.30 Uhr, Veranstaltungsende um 15.30 Uhr.

Interessierte Vermittler können sich ab sofort anmelden unter https://makler.continentale.de/kv-roadshow. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Rahmen der Brancheninitiative "gut beraten" werden 215 Weiterbildungsminuten gutgeschrieben.

Über die Continentale Krankenversicherung a.G.

Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.

Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.

Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,7 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

Pressekontakt:

Bernd Goletz

Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: 0231/919-2255

presse@continentale.de

www.continentale.de

Original-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell