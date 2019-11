Continentale Versicherungsverbund

Continentale Lebensversicherung: Top-Platzierungen für bAV-Service und -Produkte

Dortmund (ots)

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sind Vermittler und Kunden bei der Continentale Lebensversicherung gut aufgehoben. Das bestätigen unabhängige Analysehäuser sowie Fachmedien in verschiedenen Ratings und Studien. "Besonders freut uns, dass unser bAV-Service in der Beliebtheit der unabhängigen Vermittler deutlich nach vorne gerückt ist", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Zudem gibt es Bestnoten für unsere Tarife und unsere bAV-Kompetenz."

Ausgezeichneter Service überzeugt

In der aktuellen Studie "AssCompact Award - Maklerservice 2019" gelang dem Unternehmen dieses Jahr mit Platz vier erstmals der Sprung unter die zehn Bestplatzierten. Nach dem Net-Promoter-Score, einer Kennzahl für die Weiterempfehlungsbereitschaft, rangiert das Münchener Traditionshaus sogar auf Platz zwei.

Dass der bAV-Maklerservice der Continentale in der Gunst der befragten Vermittler stark gestiegen ist, liegt nach Einschätzung der Analysten möglicherweise auch an der BRSG-Aktion 2019 der Gesellschaft. So unterstützt die Continentale Vermittler und Unternehmen bei der Umsetzung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) mit einfachen, pragmatischen Lösungen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember 2019.

"Zudem schätzen die Vertriebspartner unsere hochwertigen Fachinformations-Veranstaltungen, persönlichen Ansprechpartner und unser Experten-Netzwerk. Damit gewährleisten wir eine hohe bAV-Kompetenz", betont Dr. Hofmeier. Letztere wurde der Continentale im bAV-Kompetenz-Rating des IVFP bescheinigt: Das Unternehmen schnitt hier mit der Gesamtnote "Sehr gut" ab.

Bestnoten für bAV-Lösungen

Die Kunden des erfahrenen bAV-Anbieters können darüber hinaus auf hervorragende Produkte mit festen Garantien bauen. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) bewertet vier Continentale-Tarife als Direktversicherungen jeweils mit der Bestnote "Exzellent": die kapitaleffizienten klassischen Produkte Rente Classic Balance und Pro, die Rente Classic sowie die fondsgebundene Hybrid-Police Rente Invest Garant.

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt Focus Money in seinem Rating-Spezial zur besten Direktversicherung: Die moderne Rente Classic Pro, die Rente Classic sowie die Fondspolice Rente Invest erhalten hier ein "Sehr gut". Die Rente Invest Garant, das jüngste fondsgebundene Produkt der Gesellschaft, schneidet als Direktversicherung in der Kategorie Hybridpolicen sogar mit "Hervorragend" ab.

Die Vermittler sind von den bAV-Produkten ebenfalls überzeugt. Aus Sicht der Befragten zählt die Continentale zu den Unternehmen mit der besten Qualität der Produkte im Durchführungsweg Direktversicherung, so die AssCompact Award-Marktstudie 2019.

Mehr zur betrieblichen Altersversorgung der Continentale gibt es unter www.continentale.de/betriebliche-altersversorgung. Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de/betriebliche-altersversorgung.

Über die Continentale Lebensversicherung AG:

Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.

Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 805.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 808 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

Pressekontakt:

Bernd Goletz

Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: 0231/919-2255

presse@continentale.de

www.continentale.de

Original-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell