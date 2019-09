Continentale Versicherungsverbund

Continentale Lebensversicherung: Der Zeit einen Schritt voraus - die BU-Vorsorge für Zukunftsberufe

Ob Akademiker, Handwerker, Angestellter oder Selbstständiger - Menschen mit Zukunftsberufen sind im Fall einer Berufsunfähigkeit (BU) bei der Continentale Lebensversicherung jetzt noch besser aufgehoben. Das Unternehmen hat seine ausgezeichnete BU-Vorsorge komplett überarbeitet. Ein wichtiges Element: Rund 300 Zukunftsberufe sind günstiger eingestuft oder ganz neu aufgenommen. 25 Berufe sind ausschließlich bei der Continentale versicherbar. Damit ist die Continentale PremiumBU der Zeit einen Schritt voraus. Außer den Beiträgen sind die Leistungen und der Service noch attraktiver.

Veränderte Berufsrisiken im Blick

"Durch Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung verändert sich unsere Gesellschaft - und damit auch unsere Arbeitswelt. Tätigkeitsprofile, Arbeitsbedingungen und Perspektiven bestehender Berufe wandeln sich", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. So haben zum Beispiel Fachkräfte in traditionellen Handwerksberufen, im Gesundheitswesen oder in der IT-Branche glänzende Berufsaussichten. In vielen Fällen erleichtern technische Neuerungen die körperliche Arbeit. Gleichzeitig entstehen ganz neue Berufe. Dazu gehören der Projektmanager für Künstliche Intelligenz, der Drohnenpilot, der Roboterprogrammierer und der Gesundheitspädagoge. "Vor diesem Hintergrund verändern sich auch Berufsrisiken. Darauf stellen wir uns als erfahrener Lebensversicherer ein", so Dr. Hofmeier.

Stabile Beiträge - darauf ist Verlass

Von der neuen Risikoeinstufung profitieren viele Kunden. Bei etlichen Berufen wurden die Beiträge abgesenkt. Teurer ist es für niemanden geworden. "Unsere Kunden können sich auf uns verlassen", betont Dr. Hofmeier. "Aktionen mit reduzierter Risikoprüfung oder Sonderangebote sind nicht unser Stil. Unsere Beiträge bleiben stabil."

Erstklassige Leistungen, umfassender Service - jetzt noch besser

Verlass ist außerdem auf die erstklassigen Leistungen und den umfassenden Service der Continentale PremiumBU. Aktuell wurde das ohnehin erfolgreiche Produkt von der Ratingagentur Franke und Bornberg mit der Höchstnote FFF+ ausgezeichnet. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

- Einzigartiger Service - mehr Hilfe bei Umgestaltung und Reha: Organisiert ein Betroffener im BU-Fall seinen Betrieb oder seine Praxis um, unterstützt ihn die Continentale mit bis zu 12 Monatsrenten. An Maßnahmen zur Rehabilitation beteiligt sich der Versicherer zudem mit bis zu 2.000 Euro.

- Karriere-Paket erweitert: Den beliebten Baustein der Einsteiger-Vorsorge gibt es jetzt auch für die PremiumBU. Der Kunde hat dadurch die Möglichkeit, die BU-Rente sogar auf bis zu 2.500 Euro zu verdoppeln, wenn er seine Ausbildung oder sein Studium abgeschlossen hat. Darüber hinaus kann er nun nicht nur nach einer Weiterbildung, sondern auch nach einem Berufswechsel prüfen lassen, ob ein günstigerer Beitrag möglich ist.

- Plus-Paket ergänzt: Dieser Zusatzschutz sieht nun auch die Leistung Krebs Plus vor. Damit erhält der Versicherte bis zu 15 Monate lang eine Leistung bei schwerer Erkrankung in Höhe der vereinbarten monatlichen BU-Rente. Das gilt bei den Diagnosen Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall.

- Höhere BU-Absicherungen möglich: Studierende schützen sich bei der Continentale jetzt mit einer BU-Rente von bis zu 2.000 Euro und Schüler von bis zu 1.500 Euro.

- Anpassung an Regelaltersgrenze: Wird die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung angehoben, passt die Continentale auf Wunsch das Höchstalter für den BU-Schutz entsprechend an. Eine Gesundheitsprüfung ist hierbei nicht notwendig.

- Beitragsdynamik beliebig unterbrechen: Der Versicherte kann, so häufig und so lange er möchte, die vereinbarte Dynamik aussetzen.

- Beschleunigter Antragsprozess: Bei der Risikoprüfung notwendige Rückfragen beantworten Kunden online. Der eGesundheitsDialog geht dabei intelligent vor. Er stellt dem Kunden nur die Fragen, die zu seiner individuellen Situation passen. So kann der Vertrag risikoadäquat bearbeitet und schneller policiert werden.

Mehr zur Continentale PremiumBU gibt es unter www.continentale.de/premiumbu. Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de/premium-bu. Die Continentale stellt ihre Neuheiten auch bei der Dortmunder DKM vor (Halle 3B, Stand B05).

Über die Continentale Lebensversicherung AG:

Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.

Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 805.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 808 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

