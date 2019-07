Continentale Versicherungsverbund

Continentale Versicherungsverbund: "Beste Kundenfachberatung"

Dortmund (ots)

Spitzenplatz für die Continentale: Der Dortmunder Versicherer bietet die beste Kundenfachberatung. Zu diesem Ergebnis kommt das Handelsblatt in einer aktuellen Umfrage. Im Bereich "Gesundheit und Pflege" schnitt die Continentale am besten ab.

Wie zufrieden sind Kunden mit der Fachberatung? Dieser Frage ging das Handelsblatt gemeinsam mit dem Marktforscher ServiceValue nach. Insgesamt haben sie dazu 512 Unternehmen aus 36 Branchen untersucht. Darunter waren 15 Versicherer. Die Kunden bewerteten etwa die fachliche Kompetenz, die Bedarfsermittlung und das Bemühen um eine Lösungsfindung. Im Bereich "Gesundheit und Pflege" erhielt die Continentale die besten Noten. Als einziges Unternehmen hat sie das Prädikat "Beste Kundenfachberatung" erhalten.

In den Kategorien "Versicherer Gesamt", "Private Haftpflicht" und "Haus & Wohnen" erhielt die Continentale ebenfalls sehr gute Werte. Sie lagen über dem Durchschnitt der Branche. Dafür erhielt der Versicherungsverbund die Auszeichnung "Top-Kundenberatung".

Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit: Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

