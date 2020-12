Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.

PHNIX stellt neue Wärmepumpe für Hausheizung, Kühlung und Warmwasser für den europäischen Zielmarkt vor

Neben dem starken Produktportfolio liegt der Erfolg von PHNIX, weiterhin führend in der Wärmepumpenbranche zu bleiben, in der Effizienz, den schnellen Marktveränderungen zu begegnen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach höherer Effizienz und stärkerer Leistung unter extrem kaltem Klima, insbesondere in europäischen Regionen, rüstet PHNIX die aktuelle Wärmepumpenserie auf ein noch nie dagewesenes Niveau auf und schafft eine völlig neue Produktkategorie - die HeroPremium-Serie, die schnell zu einer mächtigen Waffe der Marktentwicklung für Kooperationspartner in Europa wird.

"Die HeroPremium-Serie wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und verfügt über die neueste Wärmepumpentechnologie und ein modernes Design, um die strengen Anforderungen an Effizienz, Stabilität und Geräuscharmut zu erfüllen. Die HeroPremium-Serie verwendet nicht nur das grüne Gas R32 und die Inverter-EVI-Technologie, sondern wird auch mit dem Energielabel A+++ bewertet, was den Kunden erhebliche Energiekosten einspart. Darüber hinaus wird durch wiederholte Tests und Weiterentwicklung das Laufgeräusch auf bis zu 37dB(A) Schalldruck in 1 m Entfernung reduziert. All diese Elemente machen sie zur besten Wärmepumpenlösung für die Heimheizung, Kühlung und Warmwasser auf dem aktuellen europäischen Markt. Viele Muster sind zu unseren Kooperationspartnern in Europa gesandt worden, hohe Lobpreise und konstante beabsichtigte Bestellungen sind bereits getätigt worden", sagte Jab Fan, Verkaufsdirektor, der für die PHNIX-Abteilung für Hausheizungskühlung und Warmwasser-Wärmepumpen in Übersee zuständig ist.

Informationen zur PHNIX HeroPremium-Serie

- Extrem niedriger Geräuschpegel - Dank der einzigartigen schalldichten Innenstruktur wird der Schalldruck in 1 Meter Entfernung auf bis zu 37dB(A) reduziert, was so leise ist wie Menschengeflüster. - Höchste Effizienz A+++ - Mit der Energieeffizienzklasse A+++ ist das Gerät derzeit am energieeffizientesten und kann die Energiekosten für die Kunden erheblich senken. - DC-Inverter EVI-Technologie - Die Inverter-EVI-Technologie ermöglicht es dem Gerät, 60ºC Warmwasser sowie eine stabile Hausheizung auch unter -25ºC Niedertemperaturbedingungen zu erzeugen. - Elegantes schraubenfreies Wellendesign - ABS-Material & Korrosionsschutz - R32-Kältemittel

Informationen zu PHNIX

Als führender Wärmepumpenhersteller in China hat sich PHNIX auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Wärmepumpen und Energiesparlösungen spezialisiert. Mehr als 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika, Australien und anderen Überseemärkten exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und Wärmepumpenprodukte finden Sie unter www.phnix-e.com.

