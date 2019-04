Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.

Neue Super-Treibhauswärmepumpe von PHNIX mit einem COP von bis zu 6,0 in Europa erhältlich

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

PHNIX entwickelt seit vielen Jahren Treibhauswärmetechnologie und arbeitet mit europäischen Geschäftspartnern bei der Anwendung von integrierten Energiesparlösungen für Treibhäuser zusammen. Herr Peter Wang, stellvertretender Geschäftsführer und Verantwortlicher für das globale Auslandsgeschäft von PHNIX, sprach in einem Medieninterview über diese Partnerschaften und die zukünftige Markteinführung der Super-Treibhauswärmepumpe von PHNIX. Zweifelsohne hat dieses Produkt im Vergleich zur vorherigen Anwendung von PHNIX in europäischen Treibhäusern entscheidende Durchbrüche in Bezug auf Technologie und Energieeffizienz erzielt.

Obgleich die Treibhauswärmepumpe von PHNIX für landwirtschaftliche High-End-Anwendungen in Europa entwickelt wurde, wurden die neue Pumpen im berühmten Blumenanbaugebiet von Yunnan, China, wiederholt Anwendungstest mit dem Schwerpunkt auf der Wärmerückgewinnung unterzogen. Im Vergleich zu traditionellen Brennstoff- und Gaskesseln sparen die Anwender mehr als 50% an Betriebskosten. Die PHNIX-Pumpe ist multifunktional und wesentlich energieeffizienter, so Herr Jab Fan, Leiter der PHNIX-Abteilung für Heizen/Kühlen und Wärmepumpentrocknung.

Informationen zur Super-Treibhauswärmepumpe von PHNIX

Mehr als 50% Betriebskosteneinsparungen: Die Super-Treibhauswärmepumpe von PHNIX wurde entwickelt, um die energieintensive Heizmethode der Treibhausanbaubranche zu ersetzen. Der erfolgreiche Einsatz in Yunnan, China, zeigt Einsparungen der Betriebskosten in Höhe von 50% im Vergleich zu herkömmlichen Gaskesseln.

Neue Lösungen für das Heizen und Kühlen von Treibhäusern: Die Super-Treibhauswärmepumpe von PHNIX wird weitgehend für den Treibhausanbau von Pflanzen mit hoher Wertschöpfung wie Blumen, Obst und Gemüse eingesetzt. Sie ist eine der besten Alternativen zur traditionellen Gas-, Brennstoff-, Strom-, Kohle- und Holzheizung.

Eine einzigartige Lösung für die Wärmerückgewinnung und ein COP von 6.0: Im intelligenten Kühlmodus (28 Grad Celsius Lufteinlass) führt die Pumpe eine Wärmerückgewinnung durch und produziert gleichzeitig Warmwasser, wobei die Wassertemperatur im Tank auf 40 Grad Celsius gehalten wird. Zu diesem Zeitpunkt kann die Pumpe einen COP von bis zu 6,0 erreichen.

Informationen zu PHNIX

PHNIX, führender Hersteller von Wärmepumpen in China, ist ein internationales Unternehmen, das sich auf die F&E und Produktion von Wärmepumpen und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Fast 50% der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika und anderen Überseemärkten exportiert. Weitere Informationen zu PHNIX und seinen Produkten finden Sie auf www.phnix-e.com.

