Neue PHNIX-Familie von R32-Inverter-Schwimmbad-Wärmepumpen in Europa vorgestellt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - PHNIX, einer der größten Anbieter von Schwimmbad-Wärmepumpen auf dem europäischen Markt, hat eine neue komplette Familie von R32-Inverter-Schwimmbad-Wärmepumpen eingeführt. Die Führungskräfte von PHNIX betonten, dass sie nicht beabsichtigen, eine eigene Marke in Europa auf den Markt zu bringen. Sie wollen weiterhin eng mit den wichtigsten Geschäftspartnern über OEM/ODM-Kooperationsvereinbarungen zusammenarbeiten und den Partnern mehr neue Produkte und technischen Support zur Verfügung stellen, um ihnen bei der Markterschließung zu helfen, so Peter Wang, stellvertretender Generaldirektor für das globale Auslandsgeschäft von PHNIX.

PHNIX hat sich seit jeher der Innovation der Wärmepumpentechnologie verschrieben und unterstützt die europäischen Geschäftspartner durch eine schnelle Entwicklung neuer Produkte. Herr Howard, PHNIX internationaler Vertriebsbeauftragter, zuständig für die Abteilung für Schwimmbadprodukte, sagte, dass in den letzten zwei Jahren die bei europäischen Anwendern beliebten Schwimmbad-Wärmepumpen der PHNIX Turbo Serie mit einem COP-Wert von 20,0 und einer Zertifizierung von TÜV Rheinland, einen hohen Wirkungsgrad erreichen und die neue Serie von R32-Inverter-Pool-Wärmepumpen, die kürzlich in Europa auf den Markt kam, die erste CE-Zertifizierung in China erhalten hat.

Informationen zu PHNIX Inverter-Schwimmbad-Wärmepumpen

CE-Zertifizierung Die Schwimmbad-Wärmepumpe der Serie PHNIX R32 ist CE-zertifiziert. Die Zertifizierung, dass die Wärmepumpe der Serie R32 sicher und zuverlässig arbeitet.

Intelligentes farbiges Touch-Display Im Gegensatz zu normalen Inverter-Schwimmbad-Wärmepumpen verfügt das kabelgesteuerte 5-Zoll-LCD-Display der PHNIX R32 Inverter-Wärmepumpen-Serie über viele leistungsstarke Funktionen wie Wassertemperatur- und Stromverbrauchsanzeige, einfaches Timing, Ein-Tasten-Stummschaltung und Zeitsteuerung. Es verfügt über mehrere Kontrollmodi, ist einfach zu bedienen und bietet dem Benutzer zweifellos ein besseres Erlebnis.

Intelligente App-Steuerung über WLAN Mit der Smart App von PHNIX können Anwender die Wärmepumpe jederzeit und von überall aus steuern. Die PHNIX-App ist leistungsstark und einfach zu bedienen und bietet dem Anwender ein einzigartiges Erlebnis.

Informationen zu PHNIX

PHNIX, ein führender Hersteller von Wärmepumpen in China, hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Wärmepumpenprodukten und energiesparenden Lösungen spezialisiert. Fast 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen zu PHNIX und seinen Produkten erhalten Sie unter www.phnix-e.com

