Arab Palestinian Investment Company (APIC)

Nettogewinn für Aktionäre der Arab Palestinian Investment Company (APIC) stieg 2018 auf 13 Millionen USD, ein Wachstum von 9,7 Prozent im Jahresvergleich

Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) gab ihre konsolidierten vorläufigen (ungeprüften) Finanzergebnisse für 2018 bekannt. In seiner Erklärung gab Tarek Aggad, Chairman und CEO von APIC, bekannt, dass APIC 2018 seine guten Ergebnisse trotz zahlreicher Herausforderungen aufrechterhalten konnte; der Erlös stieg um 7,6 Prozent gegenüber 2017 und belief sich 2018 auf 735,8 Millionen USD.

Kapitalexpansionen

Aggad erklärte, dass sich der Nettogewinn des Konzerns 2018 auf 16,04 Millionen USD belief, ein Rückgang von 8 Prozent im Jahresvergleich, und nannte als Hauptgrund dafür die Fluktuationsrate des NIS (der Hauptwährung für Geschäfte in Palästina) gegenüber dem US-Dollar (der offiziellen Währung der Finanzberichte von APIC), was mit 2,3 Millionen USD gegenüber dem Vorjahr negativ zu Buche schlug. Allerdings stieg der Nettogewinn für die Aktionäre von APIC um 9,7 Prozent gegenüber 2017 und belief sich 2018 auf 13,1 Millionen USD. Dieses Wachstum ist vor allem auf die vollständige Übernahme der APIC-Tochtergesellschaft Medical Supplies and Services (MSS) zurückzuführen, was die Übernahme des gesamten Partneranteils von 50 Prozent an MSS durch APIC in einem Aktientausch beinhaltete, sodass die Gesellschaft vollständig in den Besitz von APIC überführt wurde. Hinzu kam eine Reihe von Kapitalexpansionen, die die Erhöhung der Gesellschaftsanteile von APIC von 61,2 Prozent auf 65,8 Prozent an seiner Tochtergesellschaft Siniora Food Industries beinhalteten, einem an der Börse von Amman notierten Unternehmen. APIC erwarb außerdem einen Anteil von 6 Prozent an MadfootatCom, dem Betreiber der landesweit integrierten Zahlungsplattform für elektronische Rechnungen in Jordanien, durch ein Geschäft im Wert von 2,3 Millionen USD. Diese Entwicklungen führten zu einer Erhöhung des Nettogewinns für APIC-Aktionäre im Jahr 2018.

Das Gesamtvermögen belieft sich zum 31. Dezember 2018 auf 383,48 Millionen USD, was einen Anstieg von 7,4 Prozent gegenüber 2017 ausmachte. Das Eigenkapital der APIC-Aktionäre belief sich auf 115,6 Millionen USD zum Stand 31. Dezember 2018, eine Erhöhung von 22 Prozent gegenüber 2017.

Die Marktkapitalisierung von APIC ist um 39 % gestiegen

Aggad merkte an, dass sich der Preis der APIC-Aktie im Verlauf des Jahres gut entwickelt habe und das Jahr 2018 bei 2,35 USD abschloss, ein Wachstum von 18,7 Prozent gegenüber 2017. Die Marktkapitalisierung von APIC stieg bis Ende 2018 auf 192,7 Millionen USD, ein Wachstum von 39 Prozent gegenüber 2017. Dieses Wachstum ist auf den höheren Aktienpreis sowie auf die Anzahl der ausgegebenen Aktien zurückzuführen, die von 70 auf 82 Millionen Aktien stieg; fünf Millionen Gratisaktien (7,14 Prozent) wurden an APIC-Aktionäre ausgegeben und weitere sieben Millionen Aktien wurden in einer Privatplatzierung an APIC-Partner im Gegenzug für die gesamte Übernahme von MSS ausgegeben. Dies führte zu einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 16 Cent im Jahr 2018, im Vergleich zu 17 Cent im Jahr 2017 unter Berücksichtigung der Kapitalrücklageerhöhung von APIC von 70 Millionen auf 82 Millionen USD.

Dividendenausschüttung von 14,28 Prozent und Erhöhung des autorisierten Kapitals von APIC auf 100 Millionen USD

Aggad gab an, dass APIC 2018 Dividenden in Höhe von insgesamt 5 Millionen USD (7,14 Prozent) ausschüttete; dementsprechend beliefen sich die gesamten Dividenenausschüttungen (Barmittel und Bonusaktien) auf 10 Millionen USD, 14,28 Prozent der Kapitalrücklage des Unternehmens. Darüber hinaus erhöhte APIC sein autorisiertes Kapital von 70 Millionen USD auf 100 Millionen USD, ein Schritt zu einer zukünftigen Erhöhung der Kapitalrücklage von APIC.

APIC investierte 8 Prozent seines Nettogewinns in soziale Projekte, ein Betrag von 1,3 Millionen USD.

Aggad betonte, dass APIC seine effektive Rolle für soziale Verantwortung in den Gemeinschaften beibehalten habe, in denen es tätig ist, indem es strategische Partnerschaften mit Institutionen fortführte, die eine aktive Rolle in der palästinensischen Gesellschaft einnehmen, und sie dabei unterstützte, ihre Mission zu erfüllen. Der Fokus lag hierbei auf dem Bildungs- und Gesundheitswesen, auf unternehmerischen Projekten, Jugendarbeit sowie der Unterstützung von sozialen, wohltätigen, humanitären und kulturellen Institutionen. Im Jahr 2018 investierten APIC und seine Gruppe von Tochtergesellschaften 1,3 Millionen USD in Sozialprojekte, was 8 Prozent des Nettogewinns des Unternehmens entspricht.

Über APIC

APIC ist ein ausländisches börsennotiertes Beteiligungsholding-Unternehmen, das an der Börse von Palästina notiert ist (PEX: APIC). Es hält diversifiziertes Investitionen in den Sektoren Produktion, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch neun Tochtergesellschaften: Siniora Food Industries Company; Unipal General Trading Company; Palestine Automobile Company; Medical Supplies and Services Company; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company; Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO); Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company. APIC ist außerdem einer der Gründungsgesellschafter der Palestine Power Generation Company und hält Anteile an der Bank of Palestine und sowie an Palestine Private Power Company, MadfooatCom, Islamic Finance House und Al-Fares National Company for Investment & Export (Optimiza).

