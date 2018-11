Karlsruher shoppen jetzt günstiger mit der neuen Gutschein-App SCOUP von Sovendus

Karlsruhe (ots) - Das Marketingtechnologie-Unternehmen Sovendus startet mit der App SCOUP und macht Shopping in der Karlsruher Innenstadt zum Einkaufserlebnis mit Spareffekt. Die App bündelt Gutscheine von aktuell 27 Einzelhandelsgeschäften und ihren Filialen und verbindet die Vorteile der digitalen Welt mit denen des stationären Handels. SCOUP ist Shopping-Guide und Gutschein-Notizzettel in einem. Konsumenten können SCOUP kostenfrei im App Store von Apple und bei Google Play herunterladen, drei Gutscheine wählen und sofort einkaufen gehen. Beim Bezahlen im Geschäft wird der Gutschein in der App gescannt und der Kunde erhält die Vergünstigung. Der Gutschein ist entwertet und kann durch einen neuen aus der App ersetzt werden.

SCOUP ist eine Innovation von Sovendus. Das Unternehmen ist Marktführer in Deutschland für Checkout-Marketing und datenbasierte, digitale Sonderwerbeformen.

Oliver Stoll, Gründer und Geschäftsführer von Sovendus, erläutert die Entwicklung von SCOUP: "Ich bin davon überzeugt, dass der Handel der Zukunft in stationären Geschäften und Online stattfindet. Mit SCOUP verbinden wir beide Welten und verschmelzen die Vorteile. Für die Nutzer bringt SCOUP direkte geldwerte Vorteile und für den Einzelhandel eine Möglichkeit für Kundenbindung und Kundenaktivierung mit E-Couponing. Wir bauen unser Partnernetzwerk für SCOUP in Karlsruhe weiter aus und suchen noch Ladeninhaber, die dabei sein wollen. Langfristig haben wir vor, die App auch in anderen Städten anzubieten."

Über Sovendus:

Sovendus veredelt den Checkout-Prozess im E-Commerce durch datenbasierte Sonderwerbeformen, bietet zielgruppengenaue E-Mail-Marketing-Kampagnen und Direktmarketing. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von mehr als 1.000 Online-Shops in acht europäischen Ländern und generiert für Online-Shops eine Wertschöpfung rund um die Checkout-Seite. Im November 2018 launchte Sovendus die App SCOUP, die die Vorteile der digitalen Gutscheine mit dem stationären Handel verbindet. Sovendus wurde 2008 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 100 MitarbeiterInnen. Der Firmensitz ist Karlsruhe.

www.sovendus.de

Pressekontakt:

Susanne Weller s.weller@weller-media.com +49.172.3084136



Kerstin Elsholz, Geschäftsführerin Sovendus GmbH

kerstin.elsholz@sovendus.de +49.721.957846-220

Original-Content von: Sovendus GmbH, übermittelt durch news aktuell