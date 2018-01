"Die Stunde danach" bei RTLplus - Das tägliche Talk-Event nach "Ich bin ein Star - holt mich hier raus"

Köln (ots) - Wenn am 19. Januar, 21.15 Uhr, "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" bei RTL startet, und das Dschungelcamp in Australien als Thema den Boulevard, die sozialen Medien und den täglichen Klatsch bestimmt, ist auch RTLplus mit dabei. Im Anschluss an die Ausstrahlung der Liveshow bei RTL präsentiert Angela Finger-Erben (37, erfahrene Dschungel-Reporterin) täglich live aus Köln bei RTLplus - und zeitgleich bei RTL.de und TV NOW - "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach". Im Studio spricht Angela Finger-Erben mit ihren Gästen über das australische Dschungelabenteuer und begrüßt ehemalige Dschungel-Kandidaten und -Könige, Angehörige und die prominentesten Fans. Gemeinsam diskutieren sie über die aktuellen Ereignisse im Camp, analysieren die Geschehnisse und sprechen über alles, was im Dschungel passiert.

Als Gäste im Studio sind u.a. Rainer Calmund, Gina Lisa Lohfink, Sarah Knappik, Paul Jahnke, Helena Fürst, Désirée Nick, Micaela Schäfer, Melanie Müller, Jens Büchner, Ross Anthony u.a. In der ersten Sendung am 19.Januar, 00.00 Uhr, sind Olivia Jones, Thorsten Legat und Joey Heindle zu Gast.

Das tägliche Talk-Event liefert exklusive Einblicke in das Geschehen im Dschungel, Liveschalten zu den Promi Begleitern im Hotel Versace, tägliche Rubriken wie "Kurz und Knappik", die Wahl zum 'Camper des Tages' etc. sowie alles rund um den neusten Gossip in den Sozialen Netzwerken. Wer nicht genug bekommen kann von dem Talkthema Nr. 1 in den nächsten zwei Wochen, ist bei "Die Stunde danach" bei RTLplus genau richtig.

