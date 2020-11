Sekisui Diagnostics

SEKISUI Diagnostics kündigt die Einführung des OSOM® Ultra Plus Grippe A&B Tests in Europa an

Burlington, MassachusettsBurlington, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Leistungsstarker Schnelldiagnosetest zum Nachweis von Influenza A&B am Behandlungsort

SEKISUI Diagnostics gibt bekannt, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) für den OSOM® Ultra Plus Grippe A&B Test erhalten hat und mit der Vermarktung in Europa begonnen hat.

Der Test nutzt die traditionelle Lateralflusstechnologie mit einer Leistung, die der Empfindlichkeit anderer leserbasierter Tests nahe kommt oder diese übersteigt, ohne dass ein Hilfsmittel verwendet wird. Es ist für den qualitativen Nachweis von Influenza-Typ-A- und Typ-B-Nukleoprotein-Antigenen direkt aus Nasen- oder Nasen-Rachen-Abstrichproben von Patienten mit Anzeichen und Symptomen einer Atemwegsinfektion bestimmt.

"Die CE-Kennzeichnung des OSOM® Ultra Plus Grippe A&B Test erweitert unser Grippeportfolio und ermöglicht es uns, vielen verschiedenen Institutionen in mehr Ländern ein genaueres Influenzaschnelltestkit zur Verfügung zu stellen. Die WHO erkennt an, dass Influenzaschnelltestkits wichtige Auswirkungen auf das Fallmanagement haben können, indem sie insbesondere den Einsatz antiviraler Influenzamittel erlauben. Weitere Vorteile können die Isolierung, Bündelung und Analyse bestätigter Fälle sein, um Ausbrüche im Krankenhausumfeld zu verhindern und den unangemessenen Einsatz von Antibiotika zu reduzieren", sagte Robert Schruender, Präsident und CEO von SEKISUI Diagnostics. "Eine genaue Diagnose der Influenza ist von entscheidender Bedeutung, um die Grippe ein- oder auszuschließen, und kann dazu beitragen, das medizinische Personal bei der Diagnose anderer Atemwegsinfektionen anzuleiten. Dies ist besonders wichtig in unserer gegenwärtigen Situation, in der SARS-CoV-2-Tests immer noch nicht allgemein verfügbar sind. Wir sind stolz darauf, ein weiteres diagnostisches Instrument anbieten zu können, das zum Schutz der Patienten und unserer Gemeinden beitragen kann."

SEKISUI Diagnostics bietet Lösungen an, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und dabei zu helfen, die Patientenergebnisse zu verbessern, die klinische Effizienz zu maximieren und die Betriebsbudgets zu reduzieren. "Wenn wir über die beispiellose Atmungssaison im letzten Jahr nachdenken, haben wir den Wert von Tests gesehen, die auf die hohe klinische Nachfrage reagieren können, egal wo die Tests stattfinden", sagte David Morris, PhD, Sr. Produktmanager. "Schnelle, am Behandlungsort durchgeführte Tests sind nach wie vor ein wesentliches Instrument für die Fähigkeit des Gesundheitssystems, auf einen Anstieg des Testbedarfs zu reagieren und die Ausbreitung von Atemwegsinfektionen einzudämmen."

Das Testen von Patienten liefert Klinikern wertvolle Informationen, die Behandlungsentscheidungen ermöglichen und das Risiko der Verschreibung von unnötigen antiviralen Medikamenten und Antibiotika verringern oder es ermöglichen, dass sie bei Bedarf für umfangreichere Tests überwiesen werden können.

Informationen zu SEKISUI Diagnostics:

SEKISUI Diagnostics ist ein globales Diagnostikunternehmen, das sich dafür einsetzt, das Leben von Patienten zu verbessern, indem es Ärzten und Labors über ein globales kommerzielles Netzwerk innovative medizinische Diagnostik zur Verfügung stellt. Die Produktlinien umfassen Systeme/Reagenzien für klinische Untersuchungen und Gerinnung, Schnelltestsätze und medizinische Systeme am Behandlungsort sowie Enzyme und Bio-Spezialchemikalien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333559/OSOM_Ultra_Plus_Flu_A_B_CE_Marked_Test.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/412597/sekisui_diagnostics_logo.jpg

Pressekontakt:

Lisa Turner

Direktor für Kommunikation & Markenentwicklung

lisa.turner@sekisui-dx.com

+1 (858) 777-2660

Original-Content von: Sekisui Diagnostics, übermittelt durch news aktuell