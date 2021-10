ULBRICHTS Protection

Milipol Paris 2021: ULBRICHTS Protection präsentiert den ersten Helm, der Kalaschnikow Eisenkern-Munition "stand alone" stoppen kann und dabei das Trauma unter tödliche 25 Joule reduziert

Der Durchbruch ist erreicht - eine neue Ära ballistischer Schutzhelme mit echtem Schutz gegen Langwaffen: ULBRICHTS Protection präsentiert die neue RIFLE-Helm-Familie.

Der neue VPAM 6 Rifle-Helm kann "stand alone" auf der Helmoberfläche gegen die gefährliche Bedrohung (7.62x39 MSC) schützen und benötigt dafür keine Schutzschilder (FORTIS).

Der Helm wird ab 2022 global zur Verfügung stehen und kann auf der Milipol am Stand von ULBRICHTS Protection besichtigt werden (Stand: 5J 064).

Die bahnbrechende Entwicklung dieses neuen Schutzlevels begründet sich in der unermüdlichen Suche nach einer technischen Lösung, um die extrem schwer zu stoppende Eisenkern-Munition 7.62x39 MSC sowie das Stoppen des NATO-Kalibers 7.62x51 NATO (M80) (NIJ III) mit voller Geschwindigkeit zu ermöglichen.

WAHRER SCHUTZ = STOPPEN UND ÜBERLEBBARE RESTENERGIEWERTE <25 JOULE

Echter Schutz ist nur dann gegeben, wenn ein Geschoss nicht nur gestoppt wird, sondern auch eine starke "Backface Deformation" verhindert und damit die Restenergie auf unter tödliche 25 Joule reduziert wird.

NEUE BEDROHUNGEN ERFORDERN ANGEPASSTE MASSNAHMEN

Statistiken der letzten Jahre zeigen, dass Amok, Terror sowie Gewalt gegen die Exekutive vermehrt mit Schusswaffen und zunehmend mit Langwaffen wie Kalaschnikow oder AR15-Derivaten verübt werden.

ULBRICHTS Protection hat sich zur Aufgabe gemacht, Spezialeinsatzkommandos und Streifenpolizisten, die als erste am Einsatzort sind (First-Responder), den besten Schutz gegen Bedrohungen aus Kurz- und Langwaffen zu ermöglichen.

WIR SCHÜTZEN DIE, DIE UNS SCHÜTZEN - JETZT AUCH GEGEN LANGWAFFENBESCHUSS

Über ULBRICHTS Protection

ULBRICHTS Protection aus Schwanenstadt (Oberösterreich), ein Geschäftsbereich der ULBRICHTS GmbH, entwickelt und stellt ballistische Helme aus Titan und Titan-Hybrid her. Zum internationalen Kundenkreis des Unternehmens gehören Streifenpolizisten, Spezialkräfte der Polizei sowie weitere Polizeieinheiten und Militärs. Das Unternehmen zählt zu den Pionieren im Bereich des ballistischen Kopfschutzes und setzt regelmäßig neue technische Maßstäbe in Punkto wahrer Schutz, Komfort und Design.

ULBRICHTS-Helme sind die erste Wahl bei ballistischen First-Responder-Helmen sowie ballistischen Helmen für Spezialkräfte und Polizeieinheiten.

True protection saves lives - ULBRICHTS helmets do not just stop handgun and rifle ammunition, they also prevent a severe backface deformation leading to lethal brain trauma - see and touch at our booth: 5J 064

