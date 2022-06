Stellen Sie sich eine Welt ohne Plastik vor: Corona säubert Strände auf der ganzen Welt

Informationen zu Corona Global

Das in Mexiko beheimatete Corona ist die führende Biermarke des Landes und das weltweit beliebteste mexikanische Bier. Es wird in mehr als 180 Länder exportiert. Corona Extra wurde erstmals 1925 in der Cervecería Modelo in Mexiko-Stadt gebraut. Corona ist ein Pionier in der Bierbranche, denn es war das erste Bier, das in einer transparenten Flasche abgefüllt wurde, die für Reinheit und hohe Qualität steht. Das dargestellte Kunstwerk auf der Flasche ist mehr als rein dekorativ: Es unterstreicht unser Engagement für unser mexikanisches Erbe. Kein Corona ist komplett ohne die Limette. Das Limettenritual gibt dem Bier auf natürliche Weise Charakter, Geschmack und Frische und ist ein integraler Bestandteil der Erfahrung, die einzigartig für Corona ist. Die Marke ist ein Synonym für das Strandleben und zelebriert die Zeit unter freiem Himmel. Sie lädt die Menschen dazu ein, innezuhalten, zu entspannen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen.

Das Thema Plastikmüll liegt Corona besonders am Herzen. Seit der Partnerschaft mit Parley for the Oceans im Jahr 2017 hat das Unternehmen sein Ziel, bis 2020 100 Inseln zu schützen, übertroffen und setzt weiterhin konsequente globale Aufräumarbeiten um.