Die globale Biermarke Corona beauftragt renommierte Design-, Gastronomie- und Lifestyle-Experten mit der Entwicklung von Corona Island

London, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

Küchenchef Christopher Carpentier, die gebürtige Kolumbianerin und Lifestyle-Liebhaberin Paulina Vega und das internationale Architekturbüro James + Mau schließen sich Coronas Mission zum Schutz des Paradieses an

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Eröffnung von Corona Island, einem Reiseziel, das Besuchern helfen soll, vom Alltag abzuschalten und sich wieder mit der natürlichen Welt zu verbinden, gab Corona heute drei globale Experten bekannt, die dazu beitragen werden, das Erlebnis der Gäste auf der Insel durch Essen, Design und Lifestyle zu gestalten. Das Design und das Programm von Corona Island werden von einem All-Star-Team geleitet, zu dem Jaime Gaztelu und Mauricio Galeano von James & Mau, Jairo Márquez, Küchenchef Christopher Carpentier und Paulina Vega, Kuratorin für Lifestyle und Kultur, gehören.

„Corona Island verkörpert den Zweck der Marke, sich wieder mit der Natur zu verbinden, und wir freuen uns, mit unseren neuen globalen Botschaftern zusammenzuarbeiten, um dies zum Leben zu erwecken", sagte Felipe Ambra, Global Vice President für Corona. „Mit ihrem Fachwissen wird unser Programm für die Insel ein unglaublich eindringliches Erlebnis sein, das eine tiefe Verbindung zur Natur hat und den wunderschönen Lebensraum und die organische Umgebung der Insel feiert."

Zusätzlich zu den neuen Botschaftern strebt Corona weiterhin das Ziel an, im Rahmen des strengen Blue-Standard-Programms der internationalen Nichtregierungsorganisation mit Hilfe ihres globalen Partners, Oceanic Global, „Blue Verified" zu werden Die Bewertung ist derzeit im Gange, und Corona Island soll noch in diesem Jahr die erste vollständig Blue-verified-Insel werden.

Das internationale Architektur- und Designbüro James & Mau wird die Federführung für das übergreifende Designkonzept von Corona Island übernehmen. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an bioklimatischen und nachhaltigen Konzepten, und dieses Wissen wird auf die Gebäudestrukturen und Gästebungalows der Insel angewendet. Der einheimische kolumbianische Architekt Jairo Márquez passt das Konzept von James & Mau an die Gegebenheiten der Insel an und setzt dabei auf nachhaltige und lokal beschaffte Materialien.

„Da Corona zu 100 % aus natürlichen Zutaten gebraut wird, sind die Strukturen der Insel so konzipiert, dass sie die natürliche Umgebung ergänzen und mit ihr verschmelzen, sei es das Meer, der Strand oder die Flora und Fauna", so Mauricio Galeano Escobar, Chefarchitekt von Corona Island. „Unser Ansatz ehrt unsere kollektive, tiefe Beziehung zur Natur und lädt die Gäste ein, innezuhalten, zu atmen und der schönen Welt um sie herum zu lauschen und die natürliche Umgebung zu feiern."

Das nachhaltige kulinarische Programm für Corona Island wird von Küchenchef Christopher Carpentier geleitet. Der in Chile geborene und jetzt in Kolumbien lebende Küchenchef Carpentier ist regelmäßig Gastjuror bei MasterChef Colombia und Chile und betreibt mehrere Restaurants in der Region. Mit zwei Büchern und mehreren kulinarischen Auszeichnungen im Gepäck ist Christopher bestens gerüstet, um die köstlichen und natürlichen Aromen Lateinamerikas zu vermitteln, die direkt von den 100 % natürlichen Zutaten von Corona inspiriert sind.

„Als lateinamerikanischer Koch und Einwohner Kolumbiens habe ich großen Respekt vor der multikulturellen Gastronomie", sagt Christopher Carpentier, der Küchenchef von Corona Island. „Ich freue mich darauf, die kulinarische Speisekarte und das Programm der Insel auf nachhaltige Weise mit lokalen Aromen zu bereichern. Mit dem Garten, den wir auf dem Gelände anlegen wollen, wird unsere Küche für unsere Gäste ein Erlebnis sein, bei dem sie durch frische, köstliche und lokale Küche wieder mit der Natur in Kontakt kommen."

Neben Design und Küche wird sich das Gästeerlebnis auf Corona Island auf Workshops und Exkursionen konzentrieren, die die Gäste in ein nachhaltiges Leben einführen. Die ehemalige Miss Universe 2014, Fernsehmoderatorin und Model in ihrer Heimat Kolumbien, Paulina Vega, übernimmt die Rolle der Lifestyle-Kuratorin der Insel. Als lebenslange Strandliebhaberin und neugierige Abenteurerin wird Vega die Lifestyle-Erlebnisse auf der Insel mitgestalten, die von Schnorchelausflügen bis hin zum Anpflanzen von Mangroven reichen. Dabei greift sie auf ihre kolumbianischen Wurzeln zurück und macht sich den Lebensstil und die Kultur zu eigen, aus denen das Projekt entstanden ist, in der Hoffnung, dass sich die Gäste bei ihrer Rückkehr wieder in die Natur verliebt haben. Erfahren Sie hier mehr über ihre Vision für die Insel.

In elf Ländern* auf der ganzen Welt gibt es lokale Aktionen, bei denen man eine einmalige Reise auf die Insel gewinnen kann. Weitere Möglichkeiten für die Öffentlichkeit, die Insel zu besuchen, werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter: www.livecoronaisland.com.

*Zu den teilnahmeberechtigten Ländern gehören: Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Peru und Südafrika.

Informationen zu Corona Das in Mexiko beheimatete Corona ist die führende Biermarke des Landes und das weltweit beliebteste mexikanische Bier. Es wird in mehr als 180 Länder exportiert. Corona ist ein Pionier in der Bierbranche, denn es war das erste Bier, das in einer transparenten Flasche abgefüllt wurde, die der Welt seine Reinheit und hohe Qualität präsentiert. Das dargestellte Kunstwerk auf der Flasche ist mehr als rein dekorativ: Es unterstreicht unser Engagement für unser mexikanisches Erbe. Kein Corona ist komplett ohne die Limette. Das Limettenritual gibt dem Bier auf natürliche Weise Charakter, Geschmack und Frische und ist ein integraler Bestandteil der Erfahrung, die einzigartig für Corona ist. Die Marke ist ein Synonym für das Strandleben und zelebriert die Zeit unter freiem Himmel. Sie lädt die Menschen dazu ein, innezuhalten, zu entspannen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Das Thema Plastikmüll liegt Corona besonders am Herzen. Sie hat ihr Ziel, bis zum Jahr 2020 100 Inseln zu schützen, bereits übertroffen und unternimmt weiterhin konsequente globale Säuberungsaktionen.

