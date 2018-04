Die Capella Hotel Group bringt zweites Flaggschiff nach Sanya, China

Singapur (ots/PRNewswire) - Das Capella Sanya wird im letzten Quartal 2018 eröffnet werden

Die Capella Hotel Group und das führende chinesische Immobilienentwicklungsunternehmen China Gezhouba Group Real Estate kündigen die Eröffnung des Capella Sanya im letzten Quartal 2018 an. Das auf der Insel Hainan an der Küste der Gesegneten Bucht gelegene Capella Sanya ist das neue Luxus-Wahrzeichen, das 190 elegant ausgestattete Zimmer, Suiten und Villen in einem 13,8 Hektar großen tropischen Paradies bietet.

Das einen Panoramablick über das Südchinesische Meer bietende Capella Sanya ist ein gemeinsames Kunstwerk von zwei der meistgefeierten Designer der Welt: Jean-Michel Gathy und Bill Bensley. Ihr vereintes kreatives Genie schuf mit Capella Sanya eine spektakuläre, luxuriöse Hotel- und Freizeiteinrichtung mit atemberaubendem Landschaftsdesign. Inspiriert von den Abenteuern eines chinesischen Händlers entlang der Seidenstraße vereint das Capella Sanya die reiche Kultur und das reiche Erbe ethnischer Gemeinschaften entlang dieser historischen Handelsroute.

Die Legende der Gesegneten Bucht in Sanya datiert ca. 600 Jahre zurück, als eine Gruppe persischer Händler in China ankam. Auf ihrem Heimweg gerieten sie in einen Taifun. Die Überlebenden wurden in einer unbekannten Bucht an Land gespült, von wo aus sie sich auf den Heimweg begaben und schließlich ein gutes Vermögen machten. Zu Ehren ihrer Erfahrung und ihres Glücks nannten sie die Bucht "Gesegnete Bucht" (Chinesisch Tufu-Bucht).

"Wir sind dankbar für die Gelegenheit, die Capella-Erfahrung an Chinas führendem Urlaubsziel einzuführen. Das Capella Sanya wird als Beispiel für die Siegerattribute der fünftbesten Hotelmarke der Welt dienen, wie von den Lesern von Travel + Leisure gewählt", so Herr Nicholas M. Clayton, CEO der Capella Hotel Group.

"Das Capella Sanya wird der neue Maßstab für Chinas Luxus-Strandresorts sein. Unser Streben nach Exzellenz in der Immobilienentwicklung wird durch das Fachwissen der Capella Hotel Group, wie man außergewöhnliche Erlebnisse für Gäste schafft, ergänzt", so Herr He Jingang, Chairman von China Gezhouba Real Estate.

Das Capella Sanya verfügt über 190 der luxuriösesten Zimmer, Suiten und Villen der Insel. Zu den elegant ausgestatteten Unterkünften zählen Executive-Suiten, Villen mit 2 bis 4 Schlafzimmern und eine Präsidentensuite im Manor House sowie fünf Herrenhäuser mit wenigen Etagen für eine gehobene Wohnerfahrung.

Alles ist sorgfältig auf die Bedürfnisse verschiedener Gäste wie Flitterwöchner, Familien und Incentive-Gruppen abgestimmt. Sechs unverwechselbare Speisekonzepte differenzieren das kulinarische Erlebnis und verwöhnen den anspruchsvollen Gaumen der Gäste, u. a. ein Signature-Restaurant, ein authentisches chinesisches Restaurant, eine stilvolle Noodle Bar und eine Lobby-Lounge. Eine Wellnessoase mit einzigartigen und innovativen Behandlungen und Einrichtungen wie das marokkanische Hammam und die "Schneekabine" vervollständigen die Erfahrung im Capella Sanya.

Informationen zur Capella Hotel Group

Die Capella Hotel Group mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in China, Europa und den USA bietet weltweit Hospitality-Management-Dienstleistungen über zwei eigenständige Marken an. Capella Hotels and Resorts ist ein Hotel-, Resort- und Wohnkonzept im Superluxussegment für anspruchsvollste Gäste, die eine persönliche Betreuung wünschen. Derzeit gibt es Standorte in Singapur, Shanghai, Düsseldorf, St. Lucia, sowie Pläne für Hotels in Ubud, in Bangkok, auf den Malediven und in Sydney. Solis Hotels and Resorts ist eine exklusive Reihe an Resorts, Hotels und Wohnanlagen für Reisende und Konferenzplaner, die auf eine Umgebung mit einer globalen Palette an kosmopolitischem Komfort, inspirierender Küche und Wellnessangeboten der Spitzenklasse Wert legen. Derzeit gibt es Standorte in Donegal (Irland), Nanjing (China) und Atlanta (USA) sowie Pläne für Hotels auf Bali und in Guangzhou. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.capellahotelgroup.com/

Informationen zur China Gezhouba Group Real Estate Development Co., Ltd

China Gezhouba Group Real Estate ist ein Tochterunternehmen der China Gezhouba Group Co. Ltd. Es ist der Vorreiter in Immobilienentwicklungen und eines der ersten 16 Immobilienunternehmen, die durch die Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen (State-owned Assets Supervision and Administration Commission, kurz: SASAC) genehmigt wurden. Es ist ein großes Staatsunternehmen mit Vermögenswerten in Wasserkrafterzeugung, Infrastruktur und Immobilien. Das Unternehmen ist sowohl im Inland als auch in Übersee aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter http://en.gzbfdc.com/

