Moët Hennessy schließt sich Clean Cargo an, einer globalen Initiative für nachhaltigen Seeverkehr

Moët Hennessy, Weltmarktführer für Luxusweine und -spirituosen, freut sich, seine Partnerschaft mit Clean Cargo bekannt zu geben. Seit vielen Jahren versendet Moët Hennessy seine Produkte hauptsächlich auf dem Seeweg, einem der umweltfreundlichsten Transportmittel unserer Zeit. Diese Partnerschaft zeigt den Wunsch von Moët Hennessy, weitere Fortschritte im Bereich des nachhaltigen Seeverkehrs zu erzielen und bewährte Verfahren innerhalb dieser Gemeinschaft zu teilen.

Clean Cargo ist eine Business-to-Business-Führungsinitiative, die 2004 von der BSR gegründet wurde. Das globale Mitgliedernetzwerk der BSR umfasst über 80 Mitglieder aus der gesamten Schifffahrtsbranche, die sich alle für die Reduzierung der Umweltauswirkungen des globalen Gütertransports und die Förderung einer verantwortungsvollen Schifffahrt einsetzen.

Engagiert, innovativ und visionär haben die Mitglieder von Clean Cargo die CO2-Emissionen pro befördertem Container zwischen 2015 und 2018 erfolgreich um 9,6 Prozent und zwischen 2018 und 2019 um 5,6 Prozent reduziert.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Moët Hennessy bei unseren gemeinsamen Bemühungen, den Seeverkehr zu dekarbonisieren. Gemeinsam können wir starke Marktsignale senden, die den strategischen Wert von Nachhaltigkeit im Güterverkehr demonstrieren", sagt Sarah Mouriño, BSRs Direktorin für Transport und Green Freight.

In den letzten fünf Jahren machte der Seetransport bei Moët Hennessy 85 % bis 90 % der Sendungen und fast ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen aus (etwa 10 % beim Straßentransport und <1 % beim Lufttransport). Obwohl die Seefracht nach wie vor die Transportart mit den geringsten Umweltauswirkungen ist, trägt sie dennoch zur globalen Erwärmung sowie zur Luft- und Wasserverschmutzung bei. Moët Hennessy und die Clean Cargo Working Group setzen sich aktiv dafür ein, die Umweltverschmutzung zu minimieren, die Energieeffizienz zu maximieren und die Artenvielfalt im Meer zu schützen.

"Wir sind in der glücklichen Lage, unsere Produkte in die ganze Welt zu exportieren, und haben es uns immer zur Priorität gemacht, dies auf die umweltfreundlichste Weise zu tun. Durch die Feinabstimmung unserer Lieferkette sind wir in der Lage, seit 2020 87 % unserer Sendungen per Seefracht abzuwickeln. Die Partnerschaft mit Clean Cargo unterstreicht unser Engagement, unsere Versandpraktiken für nachhaltigere Transportlösungen weiter zu verbessern." Alain Doudard, Supply Chain Director, Moët Hennessy.

Clean Cargo dient nicht nur als Diskussionsforum für die Mitglieder, sondern bietet Unternehmen auch die Möglichkeit, die neuesten Innovationen und Best Practices im Seeverkehr zu entdecken. Auch für die Überwachung und Kontrolle der Umweltauswirkungen der Seefracht stehen modernste Messinstrumente zur Verfügung.

"Dank der langjährigen Arbeit unserer Teams zur Förderung des Seeverkehrs haben wir die CO2-Emissionen aus dem Transport unserer Produkte unter Kontrolle gehalten. Mit dieser Partnerschaft werden wir in der Lage sein, diese CO2-Emissionen von einem Hafen zum anderen besser zu messen und Lösungen zu finden, um unseren gesamten Kohlenstoff-Fußabdruck weiter zu reduzieren." Sandrine Sommer, Chief Sustainability Officer, Moët Hennessy

Mit dieser neuen Partnerschaft setzt Moët Hennessy sein Engagement für das Programm Living Soils Living Together fort, insbesondere durch weitere Maßnahmen für einen nachhaltigeren Transport.

Informationen zu Moët Hennessy

Moët Hennessy, die Wein- und Spirituosensparte von LVMH, umfasst 24 Maisons, die international für den Reichtum ihrer Terroirs, die Qualität ihrer Produkte und die Handwerkskunst, mit der sie hergestellt werden, anerkannt sind. Seit vielen Jahren engagiert sich Moët Hennessy für sein Umwelt- und Sozialprogramm "Living Soils Living Together". Über "LVMH Vins d'Exceptions" hält der LVMH-Konzern auch renommierte Weingüter.

Informationen zu Clean Cargo

Clean Cargo ist eine Führungsinitiative von Unternehmen zu Unternehmen, an der große Marken, Frachtunternehmen und Spediteure beteiligt sind, die sich der Reduzierung der Umweltauswirkungen des globalen Warentransports und der Förderung einer verantwortungsvollen Schifffahrt widmen. Clean Cargo repräsentiert rund 85 Prozent der weltweiten Containerfrachtkapazität und ist das führende Käufer-Lieferanten-Forum für Nachhaltigkeit in der Frachtschifffahrt.

Als eine der etabliertesten Initiativen für grüne Fracht und eine der wenigen mit globaler Reichweite ist die CO2-Emissionsberechnungsmethode von Clean Cargo der am weitesten verbreitete Standard in der Seeschifffahrt.

BSR stellt die Geschäftsleitung und das Sekretariat für Clean Cargo. Die Aktivitäten von Clean Cargo werden vom Lenkungsausschuss unter aktiver Beteiligung der Clean Cargo-Mitglieder beaufsichtigt.

Um mehr über das Programm der Clean Cargo Working Group zu erfahren, besuchen Sie die Website https://www.clean-cargo.org/

Informationen zu BSR

BSR(TM) ist eine Organisation von Experten für nachhaltiges Wirtschaften, die mit ihrem globalen Netzwerk von weltweit führenden Unternehmen am Aufbau einer gerechten und nachhaltigen Welt arbeitet. Mit Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika bietet BSR(TM) Einblicke, Beratung und gemeinsame Initiativen, um Ihnen zu helfen, eine sich verändernde Welt klarer zu sehen, langfristigen Geschäftswert zu schaffen und einen Maßstab zu setzten. Erfahren Sie mehr über uns unter https://www.bsr.org

