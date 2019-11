Moet Hennessy

Moët Hennessy auf der Vinexpo: Ein Forum zum Thema Lebendige Böden

Paris (ots/PRNewswire)

Moët Hennessy kündigt seine Anwesenheit auf der Vinexpo in Paris vom 10. bis 12. Februar 2020 in einer auf einzigartige Weise wegweisenden Dimension an.

Moët Hennessy wird an diesem zum ersten Mal in Paris stattfindenden Event nicht nur teilnehmen, sondern im Rahmen der Agora Initiative seinen Messestand für Diskussionen über die Weinherstellung der Zukunft bereitstellen. Zum ersten Mal wird Moët Hennessy seine Vision der nachhaltigen Entwicklung in der Weinherstellung in einem Austausch mit internationalen Experten vorstellen. Drei Tage lang sollen eine Reihe von Diskussionen, Debatten und Überlegungen den Dialog darüber, wie man es bewerkstelligen kann, der nächsten Generation lebendige und gesündere Böden zu erhalten und zu hinterlassen, vertiefen.

GESPRÄCHSREIHE ÜBER UMWELTPROBLEME

Zuhören, Austausch von Wissen und bewährten Praktiken, ein Austausch mit der nächsten Generation und inspirierende, moderne Maßnahmen.

Moët Hennessy bietet ein dreitägiges Diskussionsprogramm über die Herausforderungen, denen sich die Wein- und Spirituosenherstellung gegenübersieht, und es wird sich diesen Fragen auf transparente, einschlägige und pragmatische Weise stellen.

Wie kann die Produktion aufrechterhalten und gleichzeitig der Klimawandel bekämpft werden?

Was kann der Sektor tun, um seine wertvollste Ressource, nämlich lebendige Böden, zu erhalten?

Wird technologische Innovation den Weg für eine neue, nachhaltige Landwirtschaft ebnen?

Warum sind gerade Weine und Spirituosen besonders vom Klimawandel und vom Verlust der Biodiversität betroffen?

Das sind Fragen, mit denen sich die Experten der Häuser von Moët Hennessy, Spezialisten aus aller Welt und die Teilnehmer der Vinexpo im Rahmen von kurzen Diskussionen (30 Minuten) und jeweils zehn Minuten für Fragen und Antworten in einem offenen und dynamischen Dialog auseinandersetzen werden.

Auch Weinverkostungen und Meisterklassen in Zusammenhang mit den ausgezeichneten Produkten der Häuser von Moët Hennessy sind im Konferenzprogramm vorgesehen.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG, EIN ENGAGEMENT, DAS BEI MOËT HENNESSY SEHR ERNST GENOMMEN WIRD.

Alle Häuser von Moët Hennessy haben bereits vor vielen Jahren den Weg der nachhaltigen Entwicklung eingeschlagen. Vor fünf Jahren wurde bei Moët Hennessy der Weinbau-Ausschuss gegründet, der Spezialistinnen und Spezialisten aus allen Häusern des Unternehmens zum Aufbau eines gemeinsamen Projekts versammelte. Mehr als 40 Fachkräfte starteten damals einen Austausch über das in den Häusern von Moët Hennessy rund um die Welt entstandene Know-How und über ihre Erfahrungen. Diese Initiative hat die folgenden konkreten Maßnahmen auf den Weg gebracht: hohe Investitionen in umweltfreundliche Ausrüstung, die Schulung von Landwirten und Weinbauern in der Anwendung neuer Technologien, die Förderung verantwortungsbewusster Zertifizierung, die Unterstützung wissenschaftlicher Projekte und die Zusammenarbeit mit Hochschulen zur Verbreitung von Erfahrung und Wissen und um die Weitergabe von lebendigen Böden an die künftigen Generationen zu gewährleisten.

