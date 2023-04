Angelini Group

Aktion Wärme spenden: ThermaCare überreicht 50.000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz

München (ots)

Mit einer Coupon-Aktion, die über den gesamten November lief, hat ThermaCare Geld für die Obdachlosenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gesammelt. Dabei konnten Kund:innen beim Kauf von ThermaCare Wärmeumschlägen 1 EUR sparen, während das Unternehmen das DRK mit 1 EUR pro eingelöstem Coupon unterstützt. Nun wurde der Betrag von 50.000 EUR an das DRK übergeben.

In Deutschland leben aktuell geschätzt 50.000 Menschen ohne Obdach, die von der Kälte des Winters besonders hart getroffen werden. Um ihnen und ihren Haustieren räumliche und soziale Wärme zu schenken, haben die jeweiligen Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes zahlreiche Projekte im ganzen Land ins Leben gerufen. Eines dieser Projekte ist die Obdachlosenhilfe in Hamburg, deren Leiter Heinz-Gerhard Wilkens ist. Er berichtet: "Unsere Arbeit ist spendenfinanziert und die aktuelle Situation weitaus prekärer als in den Vorjahren. Die Zahl der Bedürftigen wächst ständig und die Verelendung auf der Straße nimmt seit einigen Monaten deutlich zu. Deshalb kam diese ThermaCare-Aktion für uns wie ein Geschenk zur Weihnachtszeit."

Für die Coupon-Aktion hat Angelini Pharma, das Unternehmen hinter ThermaCare, sich vier Projekte in ganz Deutschland herausgesucht, die Förderbedarf hatten:

Der Obdachlosenbus in Hamburg:

Bei dem Projekt "Obdachlosenbus" in Hamburg verteilen die Ehrenamtlichen rund um Heinz-Gerhard Wilkens heiße Getränke, Essen und wärmende Sachspenden wie Kleidung und Schlafsäcke an Bedürftige. Er berichtet: "Das Vorbeihasten, das gedankenlose Wegschauen, das Verhalten, als seien die Bedürftigen unsichtbar, die Ansprache von oben herab statt in der Hocke zur Überbrückung der Oben-Unten-Kommunikation vergrößern die alltägliche Scham der bedürftigen Menschen. Dabei freuen sich die Obdachlosen über ehrliches Interesse an ihrer Situation, etwa bei einem Gespräch, ganz besonders."

Die Wärmezelte in Essen:

In Essen stellen ehrenamtliche Helfer:innen des DRK Wärmezelte auf, die den Obdachlosen beheizte Schlafstellen mit Betreuung, Frühstück, warme Mahlzeiten, Tee und die Möglichkeit einer Dusche bieten. Auch hier liegt der Schwerpunkt besonders auf der zwischenmenschlichen Herzlichkeit und dem entgegengebrachten Respekt. Eine Besonderheit: Auch die Haustiere der Menschen ohne Obdach sind für Übernachtungen willkommen und werden versorgt. Zusätzlich zu den Zelten ist eine mobile Suppenküche im Stadtgebiet unterwegs.

Der Kältebus in Stuttgart:

Seit 2013 versorgen Ehrenamtliche mit ihrem Kältebus wohnungslose Menschen im Raum Stuttgart mit Heißgetränken, Essen, Kleidung oder Schlafsäcken. Für die Weihnachtsfeiertage wurde außerdem die Aktion "Rot-Kreuz-Engel" ins Leben gerufen, die Wohnungslosen einen Wunsch rund um die Themen Körperhygiene und Gesundheit erfüllt. So wurden bspw. Friseur-, Waschsalon-, Duschgutscheine oder wärmende Einlegesohlen verschenkt.

Der Obdachbus in Berlin:

Unter dem Projektnamen "Obdachbus" helfen in Berlin Steglitz sowohl Ehrenamtliche als auch Sozialarbeiter:innen mit Beratungsangeboten und Soforthilfe wohnungslosen Menschen auf der Straße. Zusätzlich unterstützt das Projekt auch die wissenschaftliche Dokumentation, um Bedarfe an Hilfesystemen für obdachlose Menschen im Bezirk zu eruieren und neue Vorhaben in der Politik anzustoßen.

Zusätzlich zu der finanziellen Unterstützung von 50.000 EUR, die unter den genannten Aktionen aufgeteilt wird, hat ThermaCare alle Projekte mit Sachspenden in Form von Wärmeumschlägen ausgestattet. So spendet ThermaCare nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch tatsächlich Wärme an kalten Tagen. Denn: "Wärme lässt sich zunächst als Empathie interpretieren, über die wir den Bedürftigen signalisieren, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind, der wahrgenommen und nicht ignoriert wird. Das kann die schnelle Besorgung eines Kaffees ebenso sein wie der Kauf eines Straßenmagazins oder das Zuhören. Wärme ist aber auch das Synonym für Geborgenheit, für Heimat, für Wohlfühlen und für das Wieder-Aufwärmen. Und da kann ein Wärmeumschlag von ThermaCare eine harte Nacht auf der Straße ganz sicher erträglicher gestalten", schließt Wilkens.

Weitere Informationen zur Kooperation von ThermaCare mit dem Deutschen Roten Kreuz und zum Thema Obdachlosenhilfe & Kältebusse finden Sie im Internet unter

https://www.thermacare.de/aktuelles/gemeinsam-waerme-spenden

Über Angelini Pharma

Angelini Pharma ist ein internationales Pharmaunternehmen, das Teil der italienischen in Privatbesitz befindlichen Angelini-Gruppe ist. Angelini Pharma engagiert sich für Patient:innen in den Therapiebereichen psychische Gesundheit (einschließlich Schmerz), seltene Krankheiten und Consumer Healthcare. In den vergangenen 50 Jahren hat Angelini Pharma im Bereich der psychischen Gesundheit internationale Anerkennung für seine erheblichen Anstrengungen zur Verbesserung der Behandlung von Patient:innen mit psychischen Erkrankungen erlangt, dank wichtiger, selbst entwickelter Moleküle (wie Trazodon) und seines Engagements im Kampf gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Angelini Pharma ist mit Niederlassungen in 15 Ländern tätig und beschäftigt fast 3.000 Mitarbeiter:innen. Über strategische Allianzen mit führenden internationalen Pharmakonzernen vertreibt das Unternehmen seine Produkte in mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.angelinipharma.com.

