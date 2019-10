Lianlian Pay

CEO von LianLian Pay Global hält Rede auf der Money 20/20 USA 2019

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Die Money20/20 USA, die vom 27.-30. Oktober in Las Vegas stattfand, wurde von LianLian Pays Mutterkonzern, der LianLian Group sowie von verschiedenen weiteren multinationalen Unternehmen wie Google, Microsoft und PayPal besucht. David Messenger, der CEO von LianLian Pay Global wurde gebeten, auf dem Event eine Rede mit dem Titel "e-Commerce Payments Partners: From China and Beyond" zu halten.

Seit 2018 haben die chinesischen, grenzübergreifenden E-Commerce-Unternehmen eine wichtige Rolle dabei gespielt, wenn es um das Ankurbeln des anhaltend schnellen Wachstums der Branche weltweit geht. Der Handelswert, der von chinesischen, grenzübergreifenden B2C-E-Commerce-Unternehmen generiert wird, wird auf fast 32 % des Gesamtbetrags im Jahr 2018 geschätzt, wobei China vor anderen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eine Führungsrolle einnimmt.

Herr Messenger sagte in seiner Rede, dass, "eine zunehmende Anzahl an chinesischen E-Commerce-Unternehmen international expandiert, da sich die Globalisierung weiter beschleunigt und vertieft. Gleichzeitig erlebt der grenzüberschreitende Markt ein schnelles Wachstum, das durch die steigende Nachfrage angetrieben wird. Grenzüberschreitende Zahlungen sind ein wichtiges Teil der Infrastruktur des grenzüberschreitenden E-Commerce-Sektors sowie einer der wichtigsten Antriebsfaktoren hinter dem schnellen Wachstum der Branche", sagte Messenger.

Die LianLian Group ist der führende Zahlungsanbieter Chinas, in deren Besitz und Betrieb sich die top grenzübergreifenden Kollektionsmarken in Bezug auf den Marktanteil befinden. LianLian hat infolge erfolgreicher strategischer Investitionen in den vergangenen Jahren ein weltweites Zahlungsnetzwerk durch den Erwerb von Zahlungslizenzen in 47 Ländern und Regionen, u. a. in China, Thailand, den USA und in Großbritannien aufgebaut.

Bisher hat LianLian Fremdwährungsabrechnungen für über 500.000 chinesische, grenzübergreifende E-Commerce-Unternehmen auf an rund 60 Standorten auf 18 E-Commerce Plattformen gefördert. LianLian plant zukünftig, grenzübergreifende E-Commerce-Verkäufer dabei zu unterstützen, Kunden auf der ganzen Welt mithilfe ihres internationalen Zahlungsnetzwerks zu erreichen.

Das Unternehmen mit LianLian Link außerdem eine grenzübergreifende E-Commerce-Handelsplattform entwickelt. LianLian plant, die Betriebskosten der Verkäufer durch eine Steigerung der Transparenz zwischen Lieferanten und Dienstleistern auf der ganzen Welt zu verringern.

Herr Messenger fügte hinzu: " Die LianLian Group wird ihre Vorteile in Bezug auf die erworbenen Zahlungslizenzen sowie ihr Know-how im Bereich Compliance, ein internationales Kapitalnetzwerk, ein umfassendes Partnerschaftssystem und Fähigkeiten im Betrieb von Unternehmen und Anwerben von Personal auf der ganzen Welt, die Verbindung von grenzübergreifenden E-Commerce-Verkäufern und Dienstleistern einsetzen, um kleine und mittelständische Unternehmen auf der ganzen Welt an den Vorteilen der Einfachheit und dem Wert innovativer Technologien teilhaben zu lassen."

