Leitungswechsel in der Bundesleitstelle See Zoll übernimmt die Leitung bis 2022

Cuxhaven (ots)

Der Zoll hat am 1. April 2019 von der Bundespolizei die Leitung der Bundesleitstelle See im Maritimen Sicherheitszentrum in Cuxhaven übernommen. Als neue Leiterin wurde Ina Lüssenhop am gleichen Tag offiziell in ihr Amt eingeführt. An der kleinen Feierstunde nahmen unter anderem der für die maritimen Aufgaben des Zolls zuständige Abteilungsleiter bei der Generalzolldirektion, Manfred Nagel, sowie der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bodo Kaping, teil.

Die Leitung der Bundesleitstelle See wechselt im dreijährigen Turnus zwischen Bundespolizei und Zoll. Oberregierungsrätin Ina Lüssenhop folgt auf Polizeioberrat Ingo Alvermann, der eine neue Aufgabe als Referatsleiter im Bundespolizeipräsidium übernimmt.

Die neue Leiterin ist seit 2012 in der Bundeszollverwaltung tätig und hat seitdem verschiedene Funktionen in der Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung im Bundesministerium der Finanzen, bei der ehemaligen Bundesfinanzdirektion Nord sowie beim Hauptzollamt Itzehoe ausgeübt. Zuletzt war sie bei der Generalzolldirektion am Standort Hamburg für maritime Aufgaben des Zolls verantwortlich.

Die Bundesleitstelle See ist eine Einrichtung der Bundespolizei, des Zolls und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes im Gemeinsamen Lagezentrum See.

Die Partnerbehörden bündeln dort ihre operativen Kompetenzen, tauschen Informationen aus und koordinieren auf der Basis gemeinsamer Lageerkenntnisse maritime Einsätze in den deutschen Küstengewässern.

Weitere Informationen zum Maritimen Sicherheitszentrum finden Sie unter www.msz-cuxhaven.de.

