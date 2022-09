Harries Plantdesign GmbH & Co. KG

Natürlicher Skandi-Look im Herbst mit der neuen Samtheide Fluffy

Edewecht

Der Herbst kommt - und er ist für Liebhaber skandinavischer Deko die schönste Jahreszeit. Warum? Die Natur dient jetzt als Inspirationsquelle. Bühne frei für Wolle, Felle, schöne Hölzer, dezente Formen und die neue Samtheide Fluffy von Gardengirls®. Ihre silberfarbenen, flauschigen Knospen passen ideal zum Skandi-Trend. Ihre besondere Haptik hebt sich vor allem bei Do-it-yourself Projekten hervor. Die robuste Pflanze ist leicht zu verarbeiten und die geschnittenen Triebe der Samtheide zeichnen sich durch eine außergewöhnliche, monatelange Langlebigkeit aus.

Die Fluffy lässt sich für die Eingangstür zum Beispiel ganz leicht in einen skandinavischen Türkranz binden. Prinzipiell kann dafür alles verwendet werden, was während der Winterzeit in der Natur zu finden ist; Moos, Tannenzapfen, Zierbeeren und Tannenzweige. Aber auch der derzeit beliebte Eukalyptus passt farblich ideal in den Fluffy-Kranz. Benötigt wird für den Kranz lediglich je nach Größe 2-4 Fluffy-Pflanzen, ein Kranzrohling, etwas Floristendraht und einige Zweige Eukalyptus oder Zierbeeren mit der die Naturdeko an das Gestell gebunden wird.

Wenn es an die skandinavische Deko im Haus geht, sollte immer das schwedische Prinzip lagom gelten. Das bedeutet übersetzt so viel wie "nicht zu viel und nicht zu wenig" - da passt die Samtheide ideal. Auf eine nordische Weise natürlich harmonieren als Deko-Zutaten verwaschenes Treibholz, Birkenrinde und Moos mit der laubschönen Knospenheide. Gefäße aus Steingut, Keramik, Korbgeflecht oder Glas passen im Innenbereich gut dazu. Aber auch ein elegantes Auftreten muss Fluffy nicht scheuen, etwa wenn sie mit Samt und Silber kombiniert wird. Das kann abschließend gut mit Kerzen oder Lichterketten vervollständigt werden

Damit das winterharte Heidekraut im Pflanztopf gesund bleibt, benötigt es eine überschaubare, einfache Pflege: Für die Pflanzung kann Rhododendronerde verwendet werden und ein regelmäßiges Wässern ist wichtig. Staunässe sollte vermieden werden.

