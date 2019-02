Innodisk

Innodisk ist für AIoT-Ansturm auf der Embedded World 2019 gewappnet

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Innodisk stellt seine AIoT-fähigen Lösungen mit eingebetteten Speichern, Laufwerken und Erweiterungen für die Industrie auf der Embedded World 2019 in Nürnberg in Deutschland vor

Innodisk steht bei AIoT- (KI + Internet der Dinge) und integrierten Industrie-Lösungen an vorderster Front. Damit die Fusion mit KI-Technologie leichter gelingen kann, hat Innodisk schon jetzt eine Reihe von AIoT-fähigen Lösungen zusammengestellt, die auf der Embedded World 2019 in Nürnberg in Deutschland vorgestellt werden (Halle 1, Stand 259, 261). Darüber hinaus wird Innodisk als Beitrag zur Welt der Embedded-Technologie auf dem Ausstellerforum eine Präsentation unter dem Titel "Industrial Storage at the Edge - Orchestrating AIoT-Ready Solutions" (Industrielle Speicherlösungen at the Edge - Wie AIoT-fähige Lösungen miteinander in Einklang gebracht werden). Den Vortrag wird von C.C. Wu, Vice President von Innodisk, am 27. Februar zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr halten.

Bei den Live-AIoT-Demonstrationen von Innodisk kommen KI-Plattformen, zusammen mit 2D- und 3D-Gesichtserkennung, 3D-Messinstrumenten und Objekterkennung, zum Einsatz. Hierbei werden faszinierende Einblicke in praktische Anwendungsfelder, wie etwa Flughäfen und Videoüberwachung in Smart Cities, geboten. Bei diesen Multi-Plattform-Vorführungen wird die AIoT-Lösung von Innodisk zeigen, wie KI in IoV- und IoT-Plattformen eingebunden werden kann und zur gleichen Zeit mithilfe von SSD- und Speicher-Modulen im industriellen Maßstab verschiedene Aufgaben erledigt.

Zu den neuesten Produktinnovationen gehören unsere 32GB-DRAM-Module für die Industrie. Diese hochleistungsfähige Lösung gesellt sich zu den für einen großen Temperaturbereich ausgelegten 2666MT/s ECC- und RDIMM-Module im AIoT-Portfolio von Innodisk. Diese Module sind insbesondere für anspruchsvolle Arbeitslasten geeignet und gleichzeitig sind sie in der Lage, unter den härtesten Bedingungen bis an die Grenze des Möglichen zu funktionieren.

Bei den Flash-Speichern werden die neuesten 3D NAND-Geräte in unterschiedlichen Formfaktoren vorgestellt. Hinzu kommt die die neue hochleistungsfähige M.2 PCIe-Solid-State-Laufwerkserie (Solid State Drive, SSD).

Genauso bedeutend ist der Bereich I/O-Erweiterungen. Vielen der derzeit genutzten Plattformen benötigen einen Neuaufbau, damit sie den AIoT-Anforderungen gerecht werden. Mithilfe der Erweiterungskarte von Innodisk kann man auf diesen Plattformen einfach Display, CANbus sowie serielle und LAN-Kapazitäten einzubinden. Verfügbar sind diese Karten ab sofort in einem stabilen M.2-Formfaktor, zusammen mit der neuesten M.2-Display-Karte, die eine Auflösung mit 4K unterstützt.

Besuchen Sie uns auf der Embedded World und erfahren Sie mehr über unsere AIoT-Lösungen und innovativen Produkte.

Stand Nr.1-259, 1-261, Halle 1 26.02.2019 - 28.02.2019 Nürnberg, Deutschland Informationen zu Innodisk Innodisk, das sich auf der Forbes-Liste der der 200 "Best Under A Billion"-Unternehmen in Asien befindet, steht als weltweit tätiger Industrial SSD-Produzent auf Platz eins und ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Weitere Informationen über Innodisk erhalten Sie unter https://www.innodisk.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/817845/Elektronik_Praxis.jpg

Pressekontakt:

Yvonne Liu

+886-0919222549

yvonne_liu@innodisk.com

Original-Content von: Innodisk, übermittelt durch news aktuell