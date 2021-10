Planon

Planon in zwei aktuellen IDC-MarketScape-Berichten zum "Leader" für CMMS und Facility Management-Anwendungen ausgezeichnet

Diese Positionierung bestätigt Planons Expertise, Führungsrolle und langfristige Vision im Bereich CMMS und integrierter Facility Management-Software, die Planon seinen Kunden seit mehr als 35 Jahren bereitstellt

Planon ist stolz darauf, in zwei IDC-MarketScape-Berichten zum "Leader" in der Kategorie Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) und in der Kategorie Facility Management (CAFM) Applications - IDC MarketScape: Worldwide SaaS CMMS Application 2021 Vendor Assessment und IDC MarketScape: Worldwide SaaS Facility Management Application 2021 Vendor Assessment - ernannt worden zu sein. In den IDC-MarketScape-Bewertungen werden die Strategie der offenen Plattform und das Ökosystem von Planon, die digitalen Visualisierungsfunktionen sowie die globale Präsenz als wesentliche Stärken von Planon für seine Kunden gewürdigt.

"Wir freuen uns sehr über die Ernennung zum Leader für CMMS und Facility Management", so Pierre Guelen, CEO von Planon. "Unsere CMMS- und CAFM-Funktionen sind wichtige Bestandteile des einzigartigen IWMS-Plattformansatzes (Integrated Workplace Management Solutions) von Planon, bei dem alle unsere Lösungen über eine umfangreiche Funktionalität verfügen und auf derselben cloudbasierten Technologieplattform aufbauen, die auf einer einzigen Datenquelle basiert und vollständig integriert ist. So können Kunden ihre bevorzugte Immobilientechnologie jederzeit problemlos skalieren und domänenübergreifend erweitern."

Das IDC MarketScape Worldwide SaaS CMMS Application Vendor Assessment ist ein hervorragender Bericht für Einkäufer, die CMMS-Anbieter bewerten und die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines CMMS- und Technologiepartners kennenlernen möchten.

"Da SaaS die Bereitstellung einer CMMS-Software in eine mehrjährige Geschäftsbeziehung verwandelt, sollten Unternehmen nicht nur auf die Produktfunktionalität achten, sondern auch die Kundeneinbindung, den Ökosystemansatz, die Cloud-Bereitstellung, die Software-Release-Strategie, die strategische Roadmap sowie die Gesamtvision des Anbieters bewerten", so Juliana Beauvais, Research Manager, Enterprise Asset Management & Smart Facilities bei IDC "Letztendlich geht es darum, einen Anbieter zu finden, dem Sie vertrauen, dass er seine Versprechen hält. Suchen Sie nach einem Anbieter, der sowohl kulturell als auch technisch zu Ihrem Unternehmen passt."

Dasselbe gilt für Unternehmen, die einen langfristigen Technologiepartner für ein integriertes Facility Management-System suchen. Der IDC MarketScape für Anbieter von SaaS Facility Management (CAFM) Anwendungen besagt, dass "Unternehmen Schlüsselbereiche unter die Lupe nehmen sollten, die Anbieter von SaaS Facility Management-Anwendungen heute und in Zukunft auszeichnen, nämlich Kundenbeziehungen, Konfigurierbarkeit, Mobilität, Standortintelligenz, IoT und Vision."

Beide IDC-MarketScape-Berichte heben die verschiedenen Stärken von Planon hervor, darunter:

Planons offene Plattform und Planons Partner-Ökosystem, die in Unternehmensanwendungen, Anbietersysteme und Serviceanbieter sowie Gebäudemanagementsysteme, IoT-Plattformen und Sensoren integriert werden können.

Planons umfassende interaktive digitale Visualisierungsfunktionen zur Verwaltung von Anlagen und Gebäuden, einschließlich AutoCAD- und BIM-Integration, sowie digitale Zwillingsmodelle mit Bildern, Realitätserfassung und cloudbasierter Visualisierung, die direkt mit Gebäudegrundrissen und Anlagen verbunden sind.

Die bemerkenswerte globale Reichweite und die weltweite Wachstumsstrategie von Planon. Planon verfügt über 14 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien und bietet sein Produktportfolio in 12 Sprachen und Live-Kundensupport in vier Sprachen an.

Ein kostenloser Auszug aus den Berichten über Planon kann über die nachstehenden Links abgerufen werden:

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von Software für das Immobilien- und Facility Management, die die Digitalisierung von Gebäuden und Dienstleistungen ermöglicht, indem sie die vielfältige Landschaft intelligenter Gebäudetechnologien, Geschäftslösungen und Daten in eine einzige Datenquelle integriert und diese in einen Mehrwert für Gebäudeeigentümer, Gebäudenutzer und FM-Dienstleister verwandelt. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon durchweg als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen mit Unterstützung seiner weltweiten Niederlassungen und Partner für mehr als 2.500 Kunden implementiert.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Vendor Assessment Modell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu liefern. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und eine einzige grafische Darstellung der Position eines jeden Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes liefert. IDC MarketScape bietet ein klares Framework, mit dem die Produkt- und Serviceangebote, Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologie-Einkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

