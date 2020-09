Planon

Stark Group wählt Planon Universe zur Einhaltung des IFRS 16-Standards für Leasingbilanzierung

Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Stark Group, einer der größten Einzelhändler und Vertreiber von Baumaterialien für das professionelle Segment in Nordeuropa, hat sich für Planon Universe for Financial Professionals entschieden, um die IFRS 16-Standards zu erfüllen. Planon ist der weltweit führende Anbieter innovativer Software-Lösungen, die Immobilien- und Facility Manager dabei unterstützen, Arbeitsumgebungen und Geschäftsprozesse zu optimieren.

Die 1896 gegründete Stark Group mit Hauptsitz in Dänemark hat ihre Position auf dem Markt kontinuierlich ausgebaut und gestärkt und genießt in der Baubranche hohes Ansehen. Neben der Lieferung von Produkten bietet das Unternehmen auch wertvolle Beratungs- und Dienstleistungen für Bauunternehmer in der gesamten nordischen Region. Mit über 10.000 Mitarbeitern und 412 Geschäften in sechs Ländern wickelt die Stark Group 4.200 Leasingverträge in allen Ländern ab, in denen sie tätig ist. "Wir haben uns aufgrund der Reife der Lösung und des strukturierten Implementierungsprozesses für die Software von Planon für das Leasingmanagement und die Einhaltung von IFRS 16 entschieden", so Michael Peter Jakobsen, Group Finance Manager bei der Stark Group.

Nach einer gründlichen Anbieterauswahl mit Schwerpunkt auf geschäftlichen und technischen Anforderungen, Softwaremöglichkeiten, Implementierung, Referenzen in den nordischen Ländern und Finanzierungsvorschlägen wurde Planon als bevorzugter Lieferant ausgewählt. Karsten Wingsted, Finanzspezialist bei der Stark Group, erklärt: "Die Möglichkeit, vor unserer Entscheidungsfindung mit mehreren Kunden von Planon zu sprechen, hat uns davon überzeugt, dass Planon der beste Partner für uns ist. Dies hat unsere Suche nach einer integrierten Lösung für das Leasingmanagement und die IFRS 16-Leasingbilanzierung erleichtert."

"Mit unserer wachsenden lokalen Präsenz in der nordischen Region und einem expandierenden Kundenstamm steigt die Nachfrage nach dieser Art von Lösungen", so Pierre Guelen, CEO von Planon. "Aufgrund von COVID-19 wird die Implementierung kontaktlos aus der Ferne über einen Zeitraum von sechs Wochen erfolgen. Hier kommt eine der Hauptstärken von Planon ins Spiel - eine bewährte Kombination aus starker lokaler Präsenz und einem internationalen Team, das es gewohnt ist, remote zu arbeiten."

Die Beratungsfirma Deloitte berät die Stark Group als kompetenter Partner, während die Implementierung von Planon übernommen wird, um einen reibungslosen, konformen und zeitnahen Betrieb zu gewährleisten.

Über Planon

Seit über 35 Jahren ist Planon ein weltweit führender Anbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices und professionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und -nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen, Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zu optimieren.

Pressekontakt:

Birgit Groth

Birgit.groth@planonsoftware.com

+496924450390

Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuell