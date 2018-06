University of Leeds entscheidet sich für iwms software von Planon

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - FRANKFURT, 19. Juni 2018 - Planon hat heute bekannt gegeben, dass sich die University of Leeds (Großbritannien) für die Implementierung der IWMS Software (Integrated Workplace Management System, in Deutschland auch CAFM - Computer Aided Facility Management) Planon Universe entschieden hat. Die Lösung umfasst eine BIM-Integration, Flächen- und Mietvertragsmanagement sowie Asset- und Maintenance Management.

Steve Gilley, Director of Estates an der University of Leeds, sagte: "Mit der Entscheidung für Planon glauben wir, dass die Universität das beste Produkt und Unternehmen gewählt hat, um unsere Vision für die Zukunft unserer Liegenschaften umzusetzen."

Die Universität benötigte ein agiles Facility Management System, das die geschäftlichen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Planon wird dazu verwendet, den Zustand der Gebäude und Anlagen der Universität auf einem Standard zu bringen und zu halten, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht und gleichzeitig die Kosten minimiert. Zudem wird die Effizienz der Mitarbeiter sowohl in der reaktiven Instandhaltung als auch in der Wartungsplanung verbessert sowie eine zentrale Datenbank mit CAD- /BIM-Datensätzen der Liegenschaften geschaffen, die eine effektive Verwaltung der Assets ermöglicht. Damit werden der Service für Studenten und Personal verbessert und Unterbrechungen minimiert.

Matthew Tidmarsh, Deputy Director Operations an der Universität Leeds, erklärt: "Dieses IWMS-System bedeutet eine signifikante Veränderung der Geschäftsprozesse für das Facilities Directorate und insbesondere die Estate Services der University of Leeds. Es wird dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie wir unser breites Dienstleistungsportfolio managen und bereitstellen.

Christine Houghton, Sales Director bei Planon UK, meint:"Diese strategische Allianz mit einer so angesehenen Universität wie der University of Leeds ist eine fantastische Gelegenheit für Planon. Durch eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit können wir die strategischen Ziele der Universität zur Umsetzung ihrer Immobilienstrategie effektiv unterstützen.

Über Planon

Mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich IWMS- und CAFM Software ist Planon der weltweit führende Anbieter von innovativer Software, die Corporate Real Estate- und Facility Manager durch die Vereinfachung von Prozessen und Kostenreduzierungen bei der Optimierung der Workplace-Performance unterstützt. Für FM-Dienstleister bietet Planon eine integrierte Softwareplattform, mit der sie durch hohe Prozess-automatisierung und eine nahtlose Systemintegration die operationelle Effizienz verbessern und den Mehrwert für ihre Kunden erhöhen können. Planon hat seine umfangreichen Lösungen bereits bei mehr als 2.500 Kunden weltweit integriert.

Um mehr über die Planon Software zu erfahren, besuchen Sie bitte planonsoftware.com.

Pressekontakt:

Stefan Drechsler

Stefan.drechsler@planonsoftware.com

+49-69-244-50-39 0

Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuell