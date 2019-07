Yas Marina Circuit

The Killers sind Headliner beim Yasalam After-Race Concert des Abu Dhabi Grand Prix 2019 am Sonntagabend

Yas Marina Circuit und FLASH Entertainment haben weitere internationale Superstars genannt, die beim diesjährigen Yasalam After-Race Concert im Rahmen des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 auftreten.

Die amerikanische Rockband The Killers wird am Sonntag, den 1. Dezember die Fans in der du Arena (Yas Island) mit Hits wie "Mr Brightside", "Somebody Told Me" und "Human" begeistern.

Die Erweiterung der internationalen Starriege um The Killers knüpft an die große Aufregung und Begeisterung Anfang des Jahres an, als der Auftritt der amerikanischen Hip-Hop-Sensation Travis Scott beim Yasalam After-Race Concert am Freitag angekündigt wurde.

Die megaerfolgreiche Band The Killers, die erst ihr zweites Konzert überhaupt in Abu Dhabi gibt, wird zum Abschluss des diesjährigen F1®-Musikspektakels ihre größten Hits spielen.

Musikliebhaber von Jung bis Alt zählen sich zu den Fans von Travis Scott und The Killers, und die Yasalam After-Race Concerts am Freitag- und Sonntagabend versprechen das internationale Rennpublikum zu begeistern.

Rennsportfans, die ihre Tickets für den Abu Dhabi Grand Prix noch vor dem 31. Juli bestellen, kommen in den Genuss eines Frühbucherrabatts von 20 Prozent.

Al Tareq Al Ameri, CEO von Yas Marina Circuit, sagte: "Wir sind hocherfreut, dass sich The Killers als Headliner für das Abu Dhabi Grand Prix After-Race Concert am Sonntagabend angekündigt haben."

"Mit ihrem riesigen Hitrepertoire, ihrer großen Fangemeinde und ihren energiegeladenen Live-Konzerten sind The Killers die perfekte Band, um zum Abschluss des vierten Tages der F1®-Action in der du Arena zu spielen."

"Der diesjährige FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX verspricht eine spektakuläre Mischung aus Motorsport und Live-Musik zu werden. Unterhaltung gibt es an fünf vollen Tagen auf dem Parcours und abseits der Rennbahn, und wir freuen uns über zwei Jahrzehnte Erfolg auf Abu Dhabis Yas Marina Circuit."

Der FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 läuft von Donnerstag, 28. November bis Montag, 2. Dezember und bietet fünf volle Tage an Entertainment auf dem Parcours und abseits der Rennbahn auf Yas Island.

Tickets gibt es online unter www.yasmarinacircuit.com.

