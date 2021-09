Luxury Dreams

Guter Schlag! Lifestyle Company begeistert mit internationaler Golf Trophy & Master Trophy Event Serie

Über Landesgrenzen hinweg spannende Herausforderungen meistern und nachhaltige Erinnerungen sammeln: Golfen kann mittlerweile (fast) jeder - doch worauf kommt es bei dieser Sportart wirklich an? Die erste internationale Eventserie der Berliner Lifestyle Company Luxury Dreams setzt auf exklusive Begegnungen und begeistert zahlreiche Golfliebhaber mit der innovativen Idee einer weltweiten Golf-Experience für Jugendliche und Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene. In Deutschland schwingen knapp 700.000 Golfer den Schläger, im Nachbarland Österreich gibt es inzwischen über 80.000 Golfer. Weltweit sind es 60 Millionen.

Die Reise- und Lifestyle Company setzt seit über 10 Jahren auf Vielfalt, Qualität und Flexibilität beim modernen Reisen mit eigenem 24/7 Service und Erlebnisgarantie. Kaum etwas sprengt Grenzen und bereichert unser Leben wie Reisen, denn die Welt ist voller wunderbarer Orte und Menschen, die es gilt, auf individuelle Art und Weise zu entdecken.

Auch bei der ersten Golf Trophy 2021/2022 soll das Erleben grenzenlos sein. "Wir verbinden mit diesem Golfturnier-Format Sport, Spaß und Geselligkeit und schaffen damit besondere Reisemomente", so Michael Kern, Inhaber von Luxury Dreams. "In diesen Zeiten ist es wichtig, Antworten auf das Streben nach Freiheit und Sicherheit zu geben. Egal ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittener - der Golfsport kann durchaus eine Sportart für jeden sein und das Wohlbefinden in einer Welt mit Beschränkungen steigern. Fit bleiben, Körper, Geist und Seele in eine Balance bringen - Lifestyle-Reisende wissen um die Effekte konstanter Bewegung, positiver Begegnungen und besonderer Orte weltweit".

Die teilnehmenden Golfplätze sind nach hohen Qualitätsstandards ausgewählt und bieten hervorragende Landschaften für ein perfektes Spiel. In der einjährigen Qualifikationsrunde wählen die Teilnehmer Ihr(e) Reiseziel(e) aus 12 faszinierenden Destinationen. Wer seine Platzreife noch erlangen muss, kann auch dies am Ort seiner Wahl tun. Gespielt wird auf mindestens einem der ausgewählten Golfplätze mit traumhafter Kulisse und qualifizieren sich so zur Teilnahme am zweitägigen Master Trophy Event auf dem Andermatt Swiss Alps Golf Course im Spätsommer 2022.

Wo Spiel und Spaß im Vordergrund stehen, dürfen sich die Teilnehmer auch mit Profis und Promis messen. Was sich genau dahinter verbirgt, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Eines steht jedoch fest: Nirgends laden Golfplätze zum Netzwerken, Feiern und Träumen ein wie während der Golf Trophy Event Serie.

Michael Kern erklärt: "Unvergessliche Erlebnisse schaffen Begeisterung und diese wecken wir nun auch bei den internationalen Golfenthusiasten. Wir öffnen die Grenzen konventioneller Golfturniere und nutzen unser Netzwerk aus weltweiten Golfplätzen, 5* Resorts, touristischen Partnern und Sponsoren, um eine Golfserie ins Leben zu rufen, die weder zeit- noch ortsgebunden ist. Die Golf Trophy fungiert zudem als Kommunikationsplattform für Unternehmen, die Ihren Kunden über einen so langen Zeitraum nicht näher sein könnten."

Für die schnelle und unkomplizierte Teilnahme an der LUXURY DREAMS Golf Trophy 2021/2022 genügt eine Online-Registrierung auf www.luxurydreams.de/golf-trophy und das Zusenden der ausgefüllten Score Card. Bei Buchung einer Reise zu einer der ausgewählten Destinationen oder eines Tournament-Packages bei Luxury Dreams sind die Green Fees bereits im Preis enthalten. Ebenfalls entfallen für Kunden die Green Fees für die Master Trophy.

Auch der Golfsport ist immer mehr von dem Thema der Nachhaltigkeit geprägt und so möchte die Lifestyle Company mit seiner neuesten Eventserie soziales und gesellschaftliches Engagement beweisen, insbesondere mit der Förderung von Bildung benachteiligter Kinder. Hierfür wird ein Teil jeder Buchung direkt an konkrete Projekte gespendet.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen auf www.luxurydreams.de

