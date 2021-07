Luxury Dreams

"AlUla: Wonder of Arabia" - Eine Reise durch die Zeit

Faszinierende Fotoausstellung jetzt auch in Berlin. Nach Paris, Mailand, Rom und Lugano wird die Ausstellung über die Jahrtausende alte Geschichte AlUla's, das größte Open Air Museum der Welt, jetzt auch in Deutschland auf über 700 Quadratmeter zu sehen sein. Vom 05. August bis zum 28. August sind Besucher eingeladen, im Bikini Berlin eine der historisch bedeutendsten Wüsten-Oasen zu entdecken. Highlights der Ausstellung sind unter anderem die imposanten Felsengräber von Hegra, Unesco Weltkulturerbe, die legendären Elefantenfelsen, die Tanzenden Felsen im Tal von Raggasat und die antiken Löwengräber aus dem damaligen Königreich Dadan. Mehrere hunderttausend Menschen sind bereits von den beeindruckenden Fotografien des bekannten kanadisch-amerikanischen Fotografen Robert Polidori begeistert. Auf 15 doppelseitigen Stelen sorgen seine 30 Motive zusammen mit interaktiven QR-Codes für ein tiefgreifendes Verständnis der Lebensgewohnheiten der Nabatäer und weiterer antiker Völker. Ergänzt wird die Fotoausstellung durch einen digitalen Showroom mit 35 Bildschirmen auf der brandNEW Fläche in der ersten Etage des Bikini Berlin vom 26. Juli bis 18. August 2021. Täglich von 10-19 Uhr präsentiert dort die Berliner Lifestyle-Company Luxury Dreams anschaulich weitere Highlights Saudi-Arabiens und eine Auswahl an Reiseerlebnissen aus dem Portfolio für modernes Reisen. "Unseren Kunden bieten wir exklusive Reiseerlebnisse. Wir freuen uns daher über die Gelegenheit, in der Hauptstadt bedeutende Orte dieser Qualität und eine Region atemberaubender, natürlicher Schönheit präsentieren zu können", so Marcel Kern, Mitgründer von Luxury Dreams. "Wir sind überzeugt, dass wir interessante Gespräche führen und Inspirationen geben. Denn wie auch beim modernen Reisen setzen wir Impulse, erweitern unseren Horizont und verbinden Menschen und Kulturen," so Kern weiter. Fragen zur Vielfalt dieses Landes und weiterer Reiseziele werden direkt vor Ort von Experten der Lifestyle Company und Reiseveranstalter mit Concierge Service beantwortet. Zudem warten auf die Besucher interessante Goodie Bags. Location: Bikini Berlin, Budapester Str. 38-50, 10787 Berlin (Eventfläche am Haupteingang sowie im Pop-Up-Store brandNEW in der 1. Etage). LUXURY DREAMS ist eine Lifestyle Company für modernes Reisen mit persönlichem Concierge Service und begeistert Premium Kunden und Partner mit nachhaltigen Experiences ("WOW-Effekt"), exklusiven Benefits und individuellen Best-In-Class Service(s).

Original-Content von: Luxury Dreams, übermittelt durch news aktuell