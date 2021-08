Kokam

Kokam liefert Batteriespeichersystem an Electricité De Tahiti: Virtueller Synchrongenerator (VSG) zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung

Seoul, Korea (ots/PRNewswire)

Die Lithium-Ionen-NMC-Batterietechnologie von Kokam liefert kostengünstig eine hohe Leistung als Ersatz für die derzeitigen Dieselgeneratoren in der Netzreserve

Kokam Co., Ltd, ein globaler Anbieter innovativer Lithium-Ionen-Batteriesysteme und eine Tochtergesellschaft von SolarEdge Technologies, hat einen Vertrag über die Lieferung eines Batterie-Energiespeichersystems (BESS) an Electricité de Tahiti (EDT), eine Tochtergesellschaft von ENGIE, abgeschlossen. Das Batteriesystem wird Tahitis erste virtueller Synchrongenerator (VSG). Das hochmoderne BESS besteht aus einem 15MW / 10,4MWh-Batteriesystem mit einem integrierten 20MVar STATCOM und wird die Dieselgeneratoren der EDT in der Netzreserve ersetzen, um den Dieselkraftstoffverbrauch kosteneffizient zu senken, mehr erneuerbare Energien zu ermöglichen und das Netz zu stärken.

Durch die Integration von mehr erneuerbaren Energiequellen und die Verbesserung der Leistung des Dieselaggregats kann EDT die Brennstoffkosten um bis zu 1,25 Millionen Euro pro Jahr senken. Es wird erwartet, dass der VSG auch zu Einsparungen in Form von geringeren Wartungskosten für den Generator und einer längeren Lebensdauer des Generators führen wird.

Ike Hong, Chief Marketing Officer von Kokam, erklärt: "Das BESS von Electricité de Tahiti zeigt, wie innovative und intelligent konzipierte Batterielösungen Energieversorgern und Industriekunden helfen können, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und gleichzeitig ihre Bilanz zu verbessern und die Zuverlässigkeit des Netzes zu erhöhen."

François-Xavier de FROMENT, Chief Executive Officer von EDT, unterstreicht die Bedeutung des Batteriespeichersystems von Kokam für die Reduzierung des Brennstoffverbrauchs ohne Risiko für die Netzstabilität: "Mit der VSG-Technologie kommt EDT seinem Wunsch nach, die Stromerzeugung zu dekarbonisieren und trägt zum Übergang zur Kohlenstoffneutralität in Französisch-Polynesien bei."

Über Kokam:

Kokam ist weltweiter Marktführer in der Herstellung von hochwertigen Lithium-Ionen-Batteriesystemen und fortschrittlichen ESS-Lösungen. Dank seiner patentierten Batteriezellentechnologie kann Kokam Batterielösungen für Anwendungen und Einsatzbereiche anbieten, die ein hohes Maß an Qualität, Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern.

Kokam hat sich der Lösung von Herausforderungen im Bereich der Energiespeicherung verschrieben und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Energiespeicher- und USV-Anwendungen. Heute werden die hochmodernen Batterielösungen von Kokam weltweit und in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Elektrofahrzeuge (EV), Energiespeichersysteme (ESS), Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Kokam ist eine Tochtergesellschaft von SolarEdge, einem an der NASDAQ gehandelten Unternehmen und Weltmarktführer im Bereich Smart Energy. Kokam ist online unter kokam.com.

Über Electricité de Tahiti (EDT):

EDT betreibt ein öffentliches Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf Tahiti sowie auf 19 weiteren französisch-polynesischen Inseln. Es befasst sich mit der Produktion von Elektrizität aus fossilen und erneuerbaren Quellen sowie mit der Distribution von Elektrizität und allen damit involvierten Prozessen. Als wirtschaftlicher und historischer Hauptakteur ist EDT der fünftgrößte lokale Arbeitgeber mit über 500 Kooperationspartnern in ganz Französisch-Polynesien, einem Inselgebiet, das sich über 5 Millionen Quadratkilometer Ozean erstreckt. EDT ist eine Tochtergesellschaft von ENGIE Solutions, einem globalen Branchenführer im Bereich kohlenstoffarmer Energie und Dienstleistungen. Diese etablierte und zentrale Partnerschaft gibt EDT Zugang zu einem umfassenden Spektrum an Energie- und Industriedienstleistungen, welche die nachhaltige Entwicklung von Inselgebieten wie Französisch-Polynesien unterstützen.

Über SolarEdge:

SolarEdge ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Energietechnik. Durch den Einsatz unserer herausragenden Ingenieursleistungen und unser stetiges Streben nach Innovation erschafft SolarEdge intelligente Energielösungen, mit denen der tägliche Energiebedarf gedeckt und zukünftiger Fortschritt vorangetrieben wird. SolarEdge hat eine intelligente Wechselrichterlösung entwickelt, die die Art der Energiegewinnung und des Energiemanagements eines PV-Systems grundlegend verändert hat. Der DC-optimierte Wechselrichter von SolarEdge maximiert die Energiegewinnung und senkt gleichzeitig die Kosten für den vom PV-System erzeugten Strom. SolarEdge hat sich ganz der Weiterentwicklung der Smart Energy-Technik verschrieben und bedient mit seinen Lösungen für PV-Anlagen, Speichersysteme, Ladelösungen für Elektroautos, USV, Antriebe für E-Autos und Netzdienstleistungen eine breite Palette an Energiemarktsegmenten. SolarEdge ist im Internet unter solaredge.com zu finden.

