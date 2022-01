firstbird GmbH

Exit für Firstbird: Radancy übernimmt Wiener Recruiting-Scale-up

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Der US-amerikanische Recruiting-Technologie Anbieter Radancy übernimmt das österreichische Recruiting-Scale-up Firstbird. Das gab das 2013 von Arnim Wahls, Matthias Wolf und Daniel Winter in Wien gegründete Unternehmen heute bekannt. Zu den Investoren von Firstbird zählen unter anderem Verve Ventures, der European Super Angels Club, Jobcloud, sowie internationale und nationale Business Angels.

Die Akquisition folgt auf das bisher wirtschaftlich erfolgreichste Jahr für das Unternehmen, erläutert Firstbird-CEO Arnim Wahls: "Aufgrund des Fachkräftemangels in nahezu allen Branchen, konnte Firstbird den Neukundenumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 150 % steigern. Bis 2025 wollen wir mit Radancy die #1 Position als weltweit führender Anbieter digitaler Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programme ausbauen und in den USA und Europa weiter kräftig wachsen".

Auch Michelle Abbey, Präsidentin und CEO von Radancy blickt optimistisch in die gemeinsame Zukunft: "Gleich von Anfang an wusste ich, dass Firstbird alle Kriterien für uns erfüllt. Die Menschen im Team, die Technologie und die Möglichkeit, die Reichweite von Radancy auf dem DACH-Markt weiter auszubauen, machen dies zu einer perfekten Kombination. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese Erweiterung unserer Recruiting-Plattform die Talentakquise zum Besseren verändert."

Firstbird unterstützt bereits mehr als 200 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen beim Finden und Binden der besten Nachwuchskräfte, darunter Arvato Bertelsmann, McDonalds oder Deloitte. "Wir sehen in allen Branchen eine starke Nachfrage nach einem zeitgemäßen Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm. Ein deutscher Automobilzulieferer hat die Einstellungsrate nach Einführung von Firstbird sogar verfünffacht", erläutert Arnim Wahls.

Das Unternehmen wird fortan unter dem Namen Firstbird, a Radancy Company, firmieren und wie bisher von den beiden Geschäftsführern Arnim Wahls und Matthias Wolf geleitet. Radancy übernimmt zu 100% alle Anteile von Investoren und Gesellschaftern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Zusammenschluss wird für das erste Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Übernahmebedingungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung geltender regulatorischer Wartefristen.

Über Firstbird

Firstbird ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-basierten Mitarbeiterempfehlungsprogrammen für Unternehmen. Mit Firstbird werden Mitarbeiter zu Markenbotschaftern und Empfehlungen zum erfolgreichsten Recruiting-Kanal eines Unternehmens. Firstbird verfügt über viel Erfahrung bei der Implementierung von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen in Unternehmen auf der ganzen Welt wie McDonalds, Arvato Bertelsmann oder und Deloitte und bietet die Technologie, die strategische Beratung und den Service in sämtlichen Bereichen, die den langfristigen Erfolg eines Empfehlungsprogramms ausmachen.

www.firstbird.com

Über Radancy

Radancy ist der weltweit führende Anbieter von Recruiting-Technologie und löst auf intelligente Weise die wichtigsten Herausforderungen bei der Talentakquise. Die ganzheitliche Recruiting-Plattform von Radancy, die durch umfangreiche Daten und fundierte Branchenkenntnisse ergänzt wird, revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeitgeber die benötigten Talente gewinnen und einstellen. Mehr Informationen finden Sie unter www.radancy.com.

Radancy ist ein Portfolio-Unternehmen von Gemspring Capital.

Über Gemspring Capital

Gemspring Capital, ein in Westport, Connecticut, ansässiges Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Kapital von 1,5 Milliarden US-Dollar, bietet flexible Kapitallösungen für kleine mittelständische Unternehmen. Gemspring arbeitet mit talentierten Managementteams zusammen und verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, um Umsatzwachstum und Wertschöpfung zu fördern. Die Zielunternehmen haben einen Umsatz von bis zu 500 Millionen US-Dollar und sind in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Unternehmensdienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Industriedienstleistungen, Software und technologiegestützte Dienstleistungen oder in Spezialfertigungssektoren tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.gemspring.com.

Original-Content von: firstbird GmbH, übermittelt durch news aktuell