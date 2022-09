ArisGlobal

Weltweite Veranstaltungen des World Drug Safety Congress: ArisGlobal spricht über intelligente Automatisierung, Daten und Analytik in der Pharmakovigilanz

Branchenexperten werden berichten, wie LifeSphere schon heute die Sicherheitsprodukte der Zukunft entwickelt.

ArisGlobal, der führende Anbieter von Life-Science-Software, der mit seiner ganzheitlichen Technologieplattform LifeSphere® zentrale Funktionen der Arzneimittelentwicklung automatisiert, heute eine Reihe von technologie- und datenorientierten Veranstaltungen auf dem World Drug Safety Congress (WDS) 2022 an, darunter eine Keynote von Chief Commercial Officer Aman Wasan auf dem WDS Europe, gefolgt vom WDS Americas mit einer Keynote der LifeSphere Safety-Produktleiterin und anerkannten Branchenveteranin Beena Wood.

Den Auftakt der Welttournee bildet eine Reihe von Gesprächen auf dem WDS Europe mit drei informativen Sitzungen an zwei Tagen. Die Teilnehmer werden erfahren, wie Wasan und andere innovative Redner die Möglichkeiten von Daten und Analysen in der Pharmakovigilanz erörtern. Dazu gehören auch aktuelle Themen wie die Nutzung intelligenter Analysen, um Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, und wie die LifeSphere-Lösungen von ArisGlobal die Pharmakovigilanz heute voranbringen und zukünftige Innovationen vorantreiben.

Im Anschluss an die firmeneigene Veranstaltung namens Breakthrough werden die LifeSphere Safety-Produktverantwortlichen von ArisGlobal auf der WDS Americas erneut die Bühne für drei weitere Sitzungen betreten. ArisGlobal wird ein Gespräch mit Sicherheitsverantwortlichen von Boehringer Ingelheim, Moderna und PMI leiten, bei dem es um reale Ergebnisse der Automatisierung der Pharmakovigilanz geht.

„Wir freuen uns, auf der World Drug Safety über die Zukunft der F&E-IT-Strategie zu sprechen und zu erläutern, wie die Technologie eine Schlüsselrolle bei der digitalen Transformation des IT-Ökosystems in den Biowissenschaften spielt", so Wasan. „LifeSphere von ArisGlobal ist führend in der strategischen Innovation, um die Branche weiter voranzubringen, und wir sind stolz darauf, die kommende Generation von Technologien und Daten auf den Weg zu bringen."

Vor kurzem hat ArisGlobal von Boehringer Ingelheim eine fortschrittliche intelligente Analysemaschine, LifeSphere Clarity, erworben. Sie wird auf der Breakthrough-Konferenz von ArisGlobal vorgestellt und soll 2023 als kommerziell verfügbares Produkt auf den Markt kommen und den Biowissenschaften erweiterte und unübertroffene Data-Intelligence-Funktionen bieten.

ArisGlobal: ArisGlobal wird von engagierten Personen geleitet, die führende Unternehmen der Biowissenschaften bei der Entwicklung und Überwachung wegweisender Medikamente und Therapien unterstützen. ArisGlobal verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche und entwickelt auf der Plattform LifeSphere Technologieprodukte für die pharmazeutische und biotechnologische Forschung und Entwicklung. Auf der Grundlage unseres Engagements für soziale Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeitsinitiativen geben wir den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, etwas zurück.

