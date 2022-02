ArisGlobal

Top-5-Pharma setzt auf LifeSphere IDMP für Compliance-Management

Miami (ots/PRNewswire)

Top-Pharmaunternehmen entscheidet sich für die branchenführende Regulierungssoftware von ArisGlobal, um IDMP-Normen zu erstellen und weltweit einsatzbereit zu sein

MIAMI, 16. Februar 2022 / PRNewswire/ -- ArisGlobal, der führende Anbieter von Life-Sciences-Software, der mit seiner End-to-End-Technologieplattform LifeSphere® die zentrale Arzneimittelentwicklung automatisiert, gab heute bekannt, dass ein Top-5-Pharmaunternehmen für Forschung und Entwicklung LifeSphere IDMP eingestellt hat, um Probleme zu identifizieren, Herausforderungen zu bewältigen und die Bereitschaft und Einhaltung der Normen für die Identifizierung von Arzneimitteln (IDMP) zu gewährleisten. Mit der Entscheidung für LifeSphere IDMP erweitert das Pharmaunternehmen sein LifeSphere-Technologiepaket, zu dem auch LifeSphere MultiVigilance, die branchenweit führende Software zur Bearbeitung von Sicherheitsfällen, gehört.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in den USA, das weltweit tätig ist. Dies zeigt, wie wichtig die Einhaltung der IDMP-Vorschriften für Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen ist, auch wenn sie außerhalb der EU-Vorschriften tätig sind.

"Heute arbeiten Teams auf globaler Ebene zusammen und beweisen, dass länderspezifische Compliance-Standards jetzt für alle Teams gelten, unabhängig vom Standort ihres Hauptsitzes", erklärt Pat Jenakanandhini, Chief Product Officer bei ArisGlobal. "IDMP sollte als Rahmen für Investitionen in Prozesse und Technologien betrachtet werden, um die Einhaltung von Vorschriften in der EU nicht nur zu erreichen, sondern auch aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die End-to-End-Prozesse während des gesamten regulatorischen Lebenszyklus aus einer globalen Perspektive zu betrachten."

Als sichere, validierte Cloud-Lösung passt sich LifeSphere IDMP im Laufe der Zeit an, um den regulatorischen Weg durch die kontinuierliche xEVMPD-Konformität, mehrere Phasen der IDMP-Konformität, UDI und darüber hinaus zu unterstützen. LifeSphere IDMP ist eine einfach zu bedienende ISO-IDMP-Cloud-Anwendung, die speziell auf die Herausforderungen bei der Umsetzung von IDMP-Standards (Identification of Medicinal Products) ausgerichtet ist. Mit LifeSphere IDMP können Life-Sciences-Unternehmen die Einhaltung von xEVMPD, IDMP, UDI, SPL und anderen Richtlinien erreichen und Daten in einer ISO IDMP-konformen Weise erfassen.

Zuvor wurde LifeSphere IDMP im IDMP-Readiness-Bericht von Gens & Associates von Analysten als die am besten geeignete Technologie für Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen anerkannt.

Über ArisGlobal

ArisGlobal verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Life-Sciences-Unternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. LifeSphere®, unsere End-to-End-Technologieplattform für die Arzneimittelentwicklung, automatisiert alle Kernfunktionen der Arzneimittelentwicklung. LifeSphere® wurde auf der Grundlage von mehr als 35 Jahren Erfahrung entwickelt und ist eine einheitliche Plattform, die die Effizienz steigert, die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet, verwertbare Erkenntnisse liefert und die Gesamtbetriebskosten durch eine mandantenfähige SaaS-Architektur senkt.

