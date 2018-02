ArisGlobal kündigt LifeSphere Publishing(TM) und LifeSphere Analytics(TM) an, um aufsichtsrechtliche Einreichungen und Berichte zu vereinheitlichen

Miami (ots/PRNewswire) - - Neue cloudbasierte Lösungen bieten Biotech-Unternehmen eine einheitliche, umfassende Plattform für aufsichtsrechtliche Angelegenheiten

ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten cloudbasierten Software-Lösungen für die Lebenswissenschaften, kündigt LifeSphere Publishing und LifeSphere Analyticsan, neue Lösungen, die mit LifeSphere RIMS(TM) und LifeSphere IDMP(TM) integriert werden können, um eine vollständige und einheitliche Plattform für aufsichtsrechtliche Angelegenheiten zu bieten. LifeSphere Publishing liefert vereinheitlichte Publishing-Fähigkeiten sowie Content-Management, und LifeSphere Analytics stellt sicher, dass alle Berichte und Analysen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen. Biotech-Unternehmen werden davon profitieren, eine gängige, integrierte Plattform zu haben, um das gesamte Sortiment an Aktivitäten für aufsichtsrechtliche Angelegenheiten abdecken zu können.

"Unternehmen sind frustriert und der Tatsache überdrüssig, aufsichtsrechtliche Informationen vollständig verwalten zu müssen, indem sie sich in mehrere, nicht integrierte Systeme einloggen. Das führt zu Verdoppelungen der Arbeit, der Dokumente und Daten, für die Teams die "einzige wahre Quelle" finden müssen, was wichtig ist, um die aufsichtsrechtliche Konformität zu erzielen", sagte Wim Cypers, Senior Vice President, Regulatory - ArisGlobal. "Unsere Vision ist es, ArisGlobal als den Anbieter einer einzigen Lösung zu etablieren, die eine vollständig integrierte, autoritative und umfassende Plattform für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten bietet. Durch den Einsatz von Geschäftsprozessintegration wird die vereinheitlichte Plattform LifeSphere Regulatory die Nutzerproduktivität erhöhen und sowohl die Zeit bis zur Einreichung als auch die Betriebskosten im Vergleich zur Verwendung unterschiedliche Systeme reduzieren.

Zurzeit gibt es keine einzige Plattform, die eine solide, arbeitsfähige Integration für alle Bereiche von aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten bietet. ArisGlobal wird diese Lücke schließen, indem auf erfolgreichen Erfahrungen bei der Erstellung von umfangreichen Lösungen aufgebaut wird, die aufsichtsrechtliche Konformität mit Geschäftsprozessen über den gesamten Produktmanagement-Lebenszyklus hinweg integrieren.

Die Vision von ArisGlobal für umfassende aufsichtsrechtliche Angelegenheiten richtet sich an Branchenanforderungen aus, die von RIM-Unternehmensberater Steve Gens, Managing Partner bei Gens and Associates und dem Herausgeber der Gens-Umfrage 2016 Annual RIM Survey reflektiert wird. "Die Aufsichtsrechtsbranche befindet sich in der Periode einer beispiellosen aufsichtsrechtlichen Transformation, und dies wird sich bis mindestens 2020 fortsetzen. Unternehmen mit einem üblichen oder umfassenden RIM-Modell realisieren Geschäftsvorteile mit einer 3,5-fach höheren Wahrscheinlichkeit, sind 18 % effizienter und haben 2,5 Mal mehr Vertrauen in die Datenqualitätsniveaus", sagte Gens.

LifeSphere Publishing und LifeSphere Analytics sollen Ende 2018 allgemein erhältlich sein. Wie bei allen Lösungen von ArisGlobal LifeSphere® werden diese drei neuesten Lösungen eine Multi-Mandanten-Cloud-Bereitstellung beinhalten, auf Standardpraktiken der Branche basieren, eine offene Architektur für eine nahtlose Integration einsetzen und bestimmte hochentwickelte, Cognitive-Computing-Komponenten beinhalten, die die Produktivität und Datenqualität verbessern.

Um seine Vision umzusetzen, wird sich das Unternehmen mit Branchenführern zusammenschließen, die kollaborative Ressourcen für die Eingabe und das Testen von Geschäftsanforderungen bereitstellen werden, um zu gewährleisten, dass die auf den Markt eingeführten Lösungen auf bewährten Methoden basieren.

