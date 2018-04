AMPLEXOR hält Präsentation auf TAUS QE Summit 2018 in Dublin

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - AMPLEXOR, ein führender Anbieter von Lösungen für Global Content und Sprachdienstleistungen, wird auf dem am 11. April in Dublin, Irland stattfindenden TAUS QE Summit 2018 eine Präsentation halten.

TAUS, eine neutrale und unabhängige Organisation der Übersetzungsbranche, hat das Ziel, durch Events und Online-Benutzergruppen Gemeinschaften zu bilden, die ihr Wissen, Metriken und Daten teilen, die allen Stakeholdern in der Übersetzungsbranche helfen werden, einen besseren Service zu entwickeln. Der demnächst stattfindende Kongress, der TAUS QE Summit 2018, wird seinen Schwerpunkt auf der Verwendung von Dynamic Quality Frameworks (DQF) in Unternehmen haben.

Gráinne Maycock, Vice President of Sales von AMPLEXOR, wird folgendes Thema präsentieren: "User experience or language focus - which is more important as you evaluate quality?" (Benutzererfahrung oder Fokus auf Sprache - was ist bei der Qualitätsbewertung wichtiger?) Dieses Thema hat als Schwerpunkt das Messen von Übersetzungsqualität und das Erfüllen von Übersetzungsqualitätsstandards und Benutzererwartungen. Thema der Diskussionen werden die aktuellen und zukünftigen Trends bei der Bewertung von Sprachqualität sein - die sich von sprachorientierten Qualitätsbewertungen zu benutzerzentrierten Audits verschieben - und die Herausforderungen, denen sich Übersetzungs- und Lokalisierungsteams bei der Verwaltung eines umsetzbaren Qualitätsprogramms gegenübersehen.

Maycock kommentiert ihre Präsentation beim TAUS-Event: "Kunden befinden sich heute in einem ständigen Freigabezyklus, und Qualität muss dies ebenfalls. Technologie, Live-Qualitäts-Dashboards und agile Entwicklung erfordern alle die Geschwindigkeit des "Jetzt". Das Vermögen, Ihr Produkt, Ihre Website, die Botschaft Ihrer Kampagne und andere Inhalte zu messen, zu erfassen und zu modifizieren muss so sein, dass Qualität nicht nur gemessen und erfasst wird, sondern den Fokus darauf hat, was den Endbenutzer beeinflusst, im Gegensatz zum Fokus auf einer endlosen Analyse von Dateien und Anbietern. Was den Endbenutzer dazu veranlasst, sich für Ihr Produkt oder Ihre Marke zu interessieren und Ihr Produkt oder Ihre Marke zu kaufen und weiterzuempfehlen ist der Schlüssel, und hier muss der Qualitätsschwerpunkt liegen."

Hier erhalten Sie weitere Informationen zur Teilnahme von AMPLEXOR am TAUS QE Summit: "User experience or language focus - which is more important as you evaluate quality?"

AMPLEXOR International, mit Unternehmenssitz in Luxemburg, ist ein führender Anbieter für digitale Lösungen in den Bereichen Global Compliance, Digital Experience und Content-Management. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 wächst das Unternehmen kontinuierlich und ist heute in über 23 Ländern präsent. AMPLEXOR dient Kunden in Schlüsselbranchen wie Lifesciences, Fertigung, Energie und Umwelt, öffentlicher Sektor, Verteidigung sowie Luftfahrt- und Raumfahrt und Transport, um Prozesseffizienz, Umsatzsteigerungen und kürzere Markteinführungszeiten zu erzielen und Qualität und Compliance zu sichern. Die Komplettlösungen von AMPLEXOR unterstützen Kernprozesse der Branchen und umfassen Softwaretechnologie, Beratung, Systemintegration und Sprachdienstleistungen sowie Content-Management-Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.AMPLEXOR.com.

