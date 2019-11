Turtle Beach

Turtle beach und ROCCAT liefern rechtzeitig zu Weihnachten die hochwertigen Zubehör-Upgrades, die sich Gamer wünschen

Die Produktpalette von Turtle Beach für Weihnachten 2019 umfasst das stärkste Angebot an Headsets für Gamer, darunter das neue Elite Pro 2 Pro Performance Gaming-Headset und ROCCATs leistungsstarkes PC-Zubehör, die Gaming-Stationen auf ein neues Niveau heben

Die bei Gaming-Audio und Audiozubehör führende Turtle Beach-Marke (NASDAQ: HEAR) und ihre Tochtergesellschaft, der PC-Zubehörhersteller ROCCAT mit Sitz in Hamburg, starten 2019 mit einem weiteren starken Angebot qualitativ hochwertiger Gaming-Zubehörartikel in die Weihnachtszeit. Das Portfolio von Turtle Beach für 2019 ist stärker denn - dank einer Vielzahl neuer Headsets, Tastaturen, Mäuse und mehr zur Verwendung mit Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch(TM), PC und Mobilgeräten.

"Unser eindrucksvolles Angebot umfasst neue und innovative, preisgekrönte Gaming-Headsets und PC-Zubehörartikel, die Gamern dabei helfen sollen, ihr volles Potenzial beim Spielen zu entfalten", so Jürgen Stark, CEO von Turtle Beach. "Zu den Höhepunkten zählen unsere farbenfrohe und preisgünstige Recon 70-Reihe - der Nachfolger der beliebten Recon 50-Reihe1 - unser Recon Spark-Headset, das nicht nur durch seine einzigartige Farbkombination "Weiß und Lavendel" hervorsticht, unsere aktuellen Verkaufsschlager, die kabellosen Optionen Stealth 6002 und das leistungsstarke Stealth 700 für Xbox One und PS4(TM) sowie eine separate Version unseres Flaggschiffs, des Elite Pro 2 Pro Performance-Gaming-Headsets."

"Angeführt wird unser wachsendes PC-Zubehör-Geschäft zudem durch das neue, kabellose Elite Atlas Aero-PC-Headset mit 3D-Surroundsound, das sowohl in den Medien als auch von Fans mit guten Kritiken bedacht wurde", so Jürgen Stark weiter, "und das ebenso beliebte, kabelgebundene Elite Atlas-PC-Gaming-Headset - sowie durch ROCCATs neue, preisgekrönte, mechanische Gaming-Tastaturen der Vulcan-Serie und PC-Gaming-Mäuse der Kain-Serie. Wir haben eines der stärksten Komplettangebote an Gaming-Zubehör, die es auf dem Markt gibt - an die 50 verschiedene Produkte sind online und im Einzelhandel erhältlich und zum Black Friday und Cyber Monday halten wir tolle Angebote bereit."

Unten finden Sie weitere Informationen zur Gaming-Zubehörpalette von Turtle Beach und ROCCAT für Weihnachten 2019:

Elite Atlas Aero - Das ultimative kabellose Headset für PC-Gamer und Streamer "Einer der besten Audio-Zubehörartikel des Jahres 2019" - Heavy.com Das ultimative kabellose Hochleistungs-Headset für PC-Gamer und Streamer ist mit leistungsfähigen 50-mm- Nanoclear(TM)- Lautsprechern ausgestattet, verfügt über ein hochsensibles Mikrofon, eine Akkulaufzeit von 30 Stunden und Turtle Beachs neue Control Studio(TM) -Software mit Waves Nx® 3D-Audio. Das Elite Atlas Aero ist kompatibel mit Windows 10 und bietet einen PC-Sound, der seinesgleichen sucht. Erhältlich zum empf. VK von 149,95 $.

Elite Pro 2 (nur Headset) - Leistung der Spitzenklasse, ultimativer Komfort "Ein Stück Qualitäts-Hardware [...]" - Game Informer, Ausgabe 307 Das Elite Pro 2 für Xbox One und PS4(TM), das jetzt als separates Headset erhältlich ist, bietet Spitzenleistung auf eSport-Niveau und unvergleichlichen Komfort. Das mit allen Plattformen kompatible Headset eignet sich ideal für ernsthafte, aufstrebende und professionelle Gamer. Das Elite Pro 2 wurde für Xbox One und PS4(TM) entwickelt und funktioniert ebenfalls hervorragend an Nintendo Switch, PC und Mobilgeräten. Erhältlich zum empf. VK von 129,95 $.

Elite Atlas - Für Profis gemacht, für den PC entwickelt "Das beste Gaming-Headset, das es für 100 Dollar gibt." - Windows Central Mit dem vielgelobten Elite Atlas Pro Performance PC-Gaming-Headset von Turtle Beach haben Sie in jedem Match ultimative eSport-Performance und perfekten Komfort. Das Elite Atlas wurde für den PC entwickelt und funktioniert ebenfalls hervorragend an Xbox One, PS4(TM), Nintendo Switch(TM) und Mobilgeräten. Erhältlich zum empf. VK von 99,95 $.

Stealth 700 - Kabelloser Premium-Gaming-Sound auf Xbox One & PS4(TM) "Kabelloser Sound für Xbox One, der sich großartig anhört." - Techaeris Das Stealth 700 ist das kabellose Premium-Gaming-Headset für Xbox One und PS4(TM), auf das Sie gewartet haben. Es überzeugt mit Features wie "Windows Sonic"-Surroundsound auf Xbox One, DTS(TM) 7.1-Surroundsound auf PS4(TM), aktiver Störgeräusch-Unterdrückung, Bluetooth®-Konnektivität mit Einstellmöglichkeit per App und vielem mehr. Erhältlich zum empf. VK von 149,95 $.

Stealth 600 - Das meistverkaufte kabellose Gaming-Headset der Welt "Eines der besten kabellosen Headsets, die für PS4 und Xbox One erhältlich sind." - Wired Kabelloser Surroundsound für Xbox One und PS4(TM), der kein Vermögen kostet. Das Stealth 600 bietet immersiven Surroundsound, ein leistungsstarkes Mikrofon, das zum Stummstellen hochgeklappt werden kann, Superhuman Hearing® , unvergleichlichen Komfort sowie eine Vielzahl weiterer Features. Erhältlich zum empf. VK von 99,95 $.

Recon Spark - Ein hervorstechendes Headset, das für den Sieg gemacht ist "Eine der besten Optionen für anständige Tonqualität auf allen Plattformen." - Player.One Das kabelgebundene Recon Spark mit auffälliger Weiß-Lavendel-Farbkombi ist ein Gaming-Headset für mehrere Plattformen, das komfortorientierte Leistung mit erstklassigem Sound und kristallklarem Chat für Xbox One, PS4(TM), Nintendo Switch(TM), PC und Mobilgeräte vereint. Erhältlich zum empf. VK von 49,95 $.

Recon 70 - Für den Sieg gemacht, jetzt in noch mehr Farben "Ein tolles Headset für Preisbewusste." - IGN Das Recon 70 Gaming-Headset wurde entwickelt, damit Sie auf jeder Plattform Ihren nächsten Sieg erringen. Es ist kompatibel mit allen Gaming-Systemen, überzeugt durch sein leichtes Design mit hohem Tragekomfort und bietet hochwertige, ohrumschließende 40-mm-Lautsprecher sowie ein hochsensibles Mikrofon zum Hochklappen. Erhältlich in verschiedenen Farben zum empf. VK von 39,95 $.

Mechanische PC-Gaming-Tastaturen der Vulcan-Serie - Fühlen Sie den Tastenanschlag "Empfehlung. Überzeugt aus vielen Gründen als Gaming-Tastatur." - TechRadar Die Gaming-Tastaturen der Vulcan 120 AIMO -Reihe, die als Produktkategorie mit dem iF Design Award 2019 ausgezeichnet und vor Kurzem von Wired als "Beste Gaming-Tastatur" gekürt wurden, sind präzise Gaming-Tools, deren Leistungsfähigkeit Sie auf den ersten Blick und beim ersten Tastenanschlag spüren. Bei diesem mit der berühmten deutschen Design- und Ingenieurskunst entwickelten Gaming-Eingabegerät handelt es sich um die beste Tastatur, die ROCCAT je hergestellt hat. Erhältlich zum empf. VK von 159,99 $.

PC-Gaming-Mäuse der Kain-Serie - Einen Klick voraus "Eine der besten Gaming-Mäuse, die ich seit langem getestet habe." - Trusted Reviews Die Kain -Gaming-Mäuse wurden aus der Vision heraus geboren, den besten "Klick" und maximale Präzision zu bieten. Sie warten mit ROCCATS innovativem Titan Click -Mechanismus auf, der sie zu einer der schnellsten und reaktionsfreudigsten PC-Gaming-Mäuse macht, die es auf dem Markt gibt. Erhältlich ab einem empf. VK von 49,99 $ für die Kain 100 AIMO , 69,99 $ für die verbesserte Kain 120 AIMO mit 16k-DPI-Owl-Eye-Sensor und 99,99 $ für die kabellose Kain 200 AIMO.

Die neuesten Informationen über Produkte und Zubehörartikel sowie interessante Beiträge gibt es auf der Turtle Beach-Website unter www.turtlebeach.com und im Turtle Beach-Blog auf https://blog.turtlebeach.com. Fans können Turtle Beach auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Weitere Informationen über Turtle Beachs Angebot an hochwertigem, in Deutschland entwickeltem PC-Gaming-Zubehör finden Sie auf https://roccat.org.

