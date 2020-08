Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Hikvision gibt Finanzergebnisse des 1. Halbjahres 2020 bekannt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Hikvision, ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz, hat seine Finanzergebnisse für die erste Jahreshälfte 2020 veröffentlicht. Während dieses Zeitraums erwirtschaftete Hikvision einen Umsatz von 24,27 Milliarden RMB, ein Anstieg von 1,45 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn des Unternehmens betrug 4,62 Milliarden RMB, was einer Wachstumsrate von 9,66 % gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Hikvisions Umsätze in Überseemärkten erreichten ein solides Wachstum und beliefen sich auf 7,54 Milliarden RMB , was einen Anstieg von 8,63 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bedeutet.

In Anbetracht der ungewöhnlichen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen in der ersten Jahreshälfte 2020 passte Hikvision seine Aktivitäten an und konnte durch technologische Innovationen die Bedürfnisse der Kunden erfüllen, was dazu beitrug Herausforderungen zu meistern und die Entwicklung stabil zu halten. Hikvision wird weiterhin eng mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um ein solides operatives Geschäft aufrechtzuerhalten, Mehrwert für die Kunden zu schaffen und um mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit für Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu erreichen.

Der komplette Finanzbericht für die erste Jahreshälfte 2020 steht hier zur Verfügung.

Informationen zu Hikvision

Hikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz des Unternehmens. Zusammen mit einem umfangreichen und hoch ausgebildeten Forschungs- und Entwicklungsteam produziert Hikvision die verschiedensten Produkte und Lösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte. Neben der Sicherheitsbranche erstreckt sich die Expertise und langfristige Strategie von Hikvision auf Smart-Home-Technologien, industrielle Automatisierung sowie Fahrzeugelektronik, um seine langfristige Unternehmensvision zu erreichen. Für Endbenutzer bieten die Hikvision-Produkte außerdem aussagekräftige Business Intelligence, die effizientere Abläufe und größeren Geschäftserfolg ermöglichen. Bei seinen Produkten achtet Hikvision auf höchste Qualität und Sicherheit. Die Partner von Hikvision können von seinen vielfältigen Ressourcen für Cybersicherheit Gebrauch machen, einschließlich des Hikvision Cybersecurity Centre. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.hikvision.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221782/Hikvision_2020_H1_Financial_Results.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221783/Hikvision_2020_H1_Financial_Results.jpg

Pressekontakt:

Luke Liu

+86-571-89935635

Original-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell